Het Transitieteam gelooft dat goed beleid begint met helder onderscheid

‘Zoiets zal hier niet zo snel gebeuren’ staat met gouden letters boven de ingang van het Transitieteam. Want niets geeft het transitieteam zo veel kracht als de gedachte dat wat elders al normaal is, ook hier gemeengoed zal worden.

Toen het in Rusland voor sommige mensen die van elkaar houden verboden werd om daar ruchtbaarheid aan te geven, lazen we dat in de krant en verzuchtten dat zoiets hier niet zo snel zal gebeuren. Toen Hongarije en Polen het Russische voorbeeld volgden, begrepen we dat het iets met de Slavische cultuur van doen had. Hier zou zoiets niet snel gebeuren.

Dat Florida leraren verbood niet meer met hun leerlingen te praten over alle vormen van liefde tussen volwassenen, was echt van een andere orde. Amerika is een gek land waar wel meer dingen gebeuren die hier niet zo snel zullen gebeuren.

Dat in Italië moeders uit de geboorteakte van hun kind worden gewist omdat ze houden van de moeder bij wie het kind in de buik heeft gezeten, laten we voor wat het is. We komen er graag, maar dan vooral voor het eten, de natuur en de muziek. Dat ze veel verder zijn met de Transitie, viel niet op. Hier zal zoiets niet snel gebeuren. Wij zijn immers het eerste land waar iedereen die van elkaar houdt met elkaar mag trouwen!

Dat hier verassend veel ouders niet wilden dat er op de basisschool over alle vormen van liefde tussen volwassenen wordt gepraat, vinden we dan ook van een totaal andere orde. Dat was een misverstand. Dat veel scholen aan die oproep gehoor hebben gegeven is iets waar we liever geen punt van maken. Leraren hebben het al zo druk. Waarom zou je kinderen ook moeten onderwijzen over de liefde in een land waar alle liefde mag?

Ondertussen zoekt de grootste partij van ons land toenadering tot een partij die aanmerkelijk minder moeite heeft met het inperken van liefde. Toch denkt het Transitieteam dat bijna niemand daar wakker van zal liggen.

Ook hier staat de Transitie gelukkig niet stil. Zo is deze krant begonnen met een feuilleton waar expliciet bij staat dat het over queer millennials gaat. Heel goed! Want Transitiebeleid begint met helder onderscheid. We hopen dat deze krant binnenkort ook gaat vermelden welke personages een afwijkende huidskleur hebben en welke columnisten joodse ouders hebben. De rest van de transitie volgt dan vanzelf.