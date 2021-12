Het Transitieteam feliciteert Marcel van Roosmalen met de P.C. Troostprijs

Beeld Getty Images

Satire mag van het Transitieteam, zolang het maar gezellig blijft. Daarom reiken we jaarlijks de P.C. Troostprijs uit aan een columnist die opinie en polemiek gebruikt om zichzelf als product in de markt te zetten.

Dit jaar gaat de P.C. Troostprijs naar Marcel van Roosmalen. De jury prijst de wijze waarop deze het tv kijkende publiek ontslaat van hun schuldgevoel over het feit dat ze tv kijken door op tv ironisch afstand te nemen van de tv, waardoor men toch tv blijft kijken.

De winnaar van de P.C. Troostprijs gebruikt misantropie, uitvergroting en herhaling om op voorspelbare wijze af te rekenen met personages of instanties die al onder vuur liggen en waarvan hij weinig tot niets te vrezen heeft.

De jury schrijft in haar rapport, dat zuchtend dient te worden voorgelezen: ‘Marcel Van Roosmalen is als een chihuahua die denkt dat hij een rottweiler is. Een waakhondje dat alleen aanslaat als hij veilig in zijn kooi zit opgesloten. Een viervoeter die over alles heen pist, maar keurig aan de lijn van zijn baasje loopt. Een schoothondje dat zoveel zeikt dat er nooit meer dan een paar druppetjes uitkomen.

‘Marcel van Roosmalen is een typetje dat is gaan geloven dat hij zelf bestaat. Een automatische piloot die in slaap is gevallen. Een rebel op zoek naar erkenning. Een tv-criticus die vooral zelf op tv wil. Een BN’er die het theater in gaat omdat hij daar een verdienmodel in ziet. Een handige marketingjongen die bij Op1 aanschuift om pannekoekjes te bakken in de hoop meer theaterkaartjes te verkopen, om vervolgens in zijn eigen praatprogramma dat fragment opnieuw ironisch te vertonen, officieel om er afstand van te nemen maar in wezen om nog meer publiek naar zijn voorstelling te lokken.’

Het Transitieteam feliciteert Marcel van Roosmalen, die deze week wederom de moed had iemand aan te vallen die al op de grond lag. Een rapper die meer bekendheid geniet en meer kaartjes verkoopt dan Van Roosmalen zelf. Dat stak Van Roosmalen, maar wat hem vooral dwars zat was dat Ali B het had gewaagd met Max Verstappen te doen wat Van Roosmalen met Ali B zou doen: zich aan hem optrekken.

‘Ik kan niet meer tegen het nep-engagement, het narcisme en het volledig uitgemolken artiestenschap', schreef Marcel over Ali. Het Transitieteam begreep dat Van Roosmalen het eigenlijk over zichzelf had.

Eerdere winnaars van de P.C. Troostprijs waren Cornald Maas, Nico Dijkshoorn, Jan Roos en Youp van ’t Hek.