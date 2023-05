Het Transitieteam drong mee met de avondvierdaagse

Beeld Getty

Dat men in Amsterdam een stuk verder is met de Transitie dan in de rest van ons land, bleek toen waarnemers van het Transitieteam deze week ter plaatse waren bij de avondvierdaagse.

De gedachte dat het er bij de avondvierdaagse om gaat kinderen uit te dagen om een sportieve prestatie in de vrije natuur te leveren heeft in de hoofdstad plaatsgemaakt voor een eigentijdsere invulling.

In plaats van wandelen gaat het bij de avondvierdaagse in Amsterdam om duwen en dringen. Duizenden kinderen werden de afgelopen dagen met hun ouders over smalle stoepjes en over fietspaden geloodst. Onze waarnemers vonden het ontroerend om te zien hoe fietsers en mensen met invalidekarretjes de openbare weg niet langer konden gebruiken. De sjokkende menigte nam de publieke ruimte volledig over, zoals dat bij een feestje in de hoofdstad gebruikelijk is.

In plaats van dóór de natuur liepen de kids óver de natuur. Perkjes waar eerder die dag nog zorgvuldig geplante bloemetjes bloeiden werden binnen een uur tijd vertrapt tot dode akkers waar alleen nog snoeppapiertjes, klokhuizen en bananenschillen lagen.

Zoals bij ieder volksfeest in de hoofdstad is het gebruikelijk dat de massa geen enkele verantwoordelijkheid neemt voor de leefomgeving van anderen. Kinderen kunnen niet vroeg genoeg leren dat schoonmakers en de plantsoendienst er zijn om hun troep op te ruimen.

Gezongen werd er in de hoofdstad niet. Zelf zingen is iets van vóór de Transitie. Geen potjes met vet, geen hondje van de bakker, maar tientallen kleine bluetoothspeakers klonken uit de menigte. Allemaal met andere muziek natuurlijk. Door kinderen hun eigen boxjes mee te geven, leren Amsterdamse ouders hun kroost dat je een feest niet samen, maar in je eentje viert. Om die muziek te streamen hadden veel kinderen ook hun telefoons in de aanslag. Onze waarnemers waren onder de indruk van hoe steeds meer kinderen ook tijdens het wandelen naar hun scherm staren.

Sommige scholen stonden langs de weg met voorverpakte suikerdrankjes en koeken. Zo leren kinderen dat je zelf nooit water mee hoeft sjouwen om het snoep dat je ouders voor je dragen weg te spoelen. Want zoals het in een moderne opvoeding hoort, liepen er even veel ouders als kinderen mee tijdens dit prachtevenement.

Het Transitieteam feliciteert alle deelnemers die vanavond een plastic medaille krijgen van harte. Bewaar hem maar goed bij alle andere medailles, diploma’s en oorkondes die je wekelijks krijgt uitgereikt.