Het toekennen van menselijke eigenschappen aan dieren staat centraal in de tentoonstelling ‘Beestenboel’

'Beestenboel' in het Museum of Comic Art (MoCA), Noordwijk Beeld MoCA

Pluto is het huisdier van Micky Mouse: een hond met een muis als baasje. Goofy is ook een hond, maar loopt op zijn achterbenen, draagt een broek en kan autorijden. In Duckstad is de ene hond dus de andere niet. Duizenden dieren zijn in de stripgeschiedenis de revue gepasseerd en vertoonden in uiteenlopende gradaties menselijk gedrag. In het Museum of Comic Art (MoCo) in Noordwijk is tot in het najaar de tentoonstelling ‘Beestenboel’ te zien, waarin dat antropomorfisme in kaart is gebracht.

Zo oud als de Egyptenaren

De expositie is samengesteld door Ger Apeldoorn en Bas Schuddeboom. De striphistorici hebben de vermenselijking van het dier opgedeeld in categorieën. Ze beginnen natuurlijk bij het fabeldier, want al heel lang voor de eerste strip ontstond beeldden de Egyptenaren hun goden af als valk, jakhals of nijlpaard. De Griekse fabeldichter Aesopus schreef klassiek geworden verhalen over raven, vossen en andere slimme dieren; Jean de la Fontaine verwerkte die weer in zijn fabels. Iets menselijks zien in dieren (en iets beestachtigs in mensen) is kortom een archetypische aangelegenheid.

Een grappige stripcategorie is die van de ‘Chagrijnige katten en andere commentaarbeesten’, met sterren als Garfield (Jim Davis), Heinz (Winding & De Jong) en de Rode Kater (Jan Kruis). Deze humeurige karakters zijn interessant door hoe ze communiceren. Heinz kan praten, maar is vooral welsprekend met zijn gemelijke lichaamstaal. Garfield praat nooit, maar becommentarieert veel in gedachtenwolkjes. Dit verschijnsel beperkt zich niet tot poezen, kijk maar naar Bobbie (van Kuifje), Idéfix (van Asterix) en Rataplan (van Lucky Luke), die zich als hond gedragen maar intussen zo hun eigen ideeën hebben over alles wat hun baasjes overkomt. Bij Rataplan zijn dat meestal domme ideeën.

Aquarel van Macherot Beeld Macherot

Ragfijne aquarels

Bij het samenstellen van de expositie kon het MoCa beschikken over de enorme collectie originele tekeningen van de Noordwijkse architect en stripverzamelaar Arie Korbee, de initiatiefnemer van het museum. Hij bezit meer dan duizend werken van vooraanstaande stripmakers en gebruikt die als basis voor de tentoonstellingen. In ‘Beestenboel’ kunnen fijnproevers daardoor genieten van ragfijne aquarels van Macherot, beroemd van zijn stripfiguur Chlorophyl, of van een zeldzame Bruintje Beer uit 1930, getekend door Mary Tourtel.

De titel van de tentoonstelling is ontleend aan de stripreeks Roel en zijn beestenboel van Gerrit de Jager, die ook het tentoonstellingsaffiche heeft ontworpen. In die strip is Roel een boerenjongen die een huis in de stad huurt en zijn dieren heeft meegenomen. Omdat huisdieren er niet zijn toegestaan, vermomt hij ze als mensen. Een varken, een koe, een bok, een eend en een kip: trek ze een trui aan en we zien ze als gelijke. Joost van den Vondel schreef al in de 17de eeuw dat de mens een mix is van ‘diersheid’ en ‘engelsheid’. Misschien komt het door onze eigen dierlijkheid dat we met zoveel vanzelfsprekendheid genieten van pratende striphonden.