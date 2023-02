Het thema familie liep als een rode draad door zijn rijke en stijlvolle theaterleven

Ger Thijs is door zijn veelzijdigheid van grote betekenis voor het Nederlandse theater geweest. Beeld ANP / Amber Beckers

Hij behoorde tot de grote artistieke leiders van het Nederlandse theater. Daarnaast was hij regisseur, acteur, toneel- en romanschrijver, vertaler, docent en bewerker. Ger Thijs, die maandag in zijn woonplaats Amsterdam op 74-jarige leeftijd aan de gevolgen van de ziekte van Parkinson is overleden, is door die veelzijdigheid van grote betekenis voor het Nederlandse theater geweest.

Hij debuteerde in 1970 bij Toneelgroep Theater, toen artistiek leider Elise Hoomans hem na twee jaar Toneelacademie Maastricht al van school haalde en hem bij haar groep inlijfde. Daarna werkte hij korte tijd bij Zuidelijk Toneel Globe, Publiekstheater en Fact, voordat hij in 1988 naar Den Haag vertrok. Tot 2001 was hij daar van groot belang geweest voor het Nationale Toneel, waarvan hij geruime tijd ook artistiek leider was. Hij ontwikkelde er wat misschien wel zijn belangrijkste wapenfeit genoemd kan worden: een reeks van voorstellingen gebaseerd op de grote romans van Louis Couperus.

‘Geen belangrijker onderwerp voor toneel dan de familie’, schreef hij in zijn nawoord van de voorstelling Oude Mensen, zijn bewerking van Van oude mensen, de dingen die voorbij gaan. Eerder al regisseerde hij in Den Haag Kleine Zielen en De Stille Kracht, veel later zou ook Eline Vere volgen. Niet zo gek, de combinatie Thijs-Couperus: allebei stijlvolle mannen, lichtelijk gesoigneerd, maar ook hoogst sensitief en kunstzinnig. In de elegantie van hun beider werk, en de melancholie die daarin schuilt, moeten ze elkaar hebben gevonden.

Moeizame vader-zoonrelatie

Op het thema familie kwam hij later regelmatig terug. Zo schreef hij voor Het Toneel Speelt het stuk Beneden de rivieren, over een moeizame vader-zoonrelatie, waarin hij ook zelf speelde en terugkeerde naar zijn Limburgse roots. Zijn werklust is zijn hele leven enorm geweest; voor de Volkskrant schreef hij polemische artikelen over theater en kunst, hij acteerde in films en series en vertaalde en bewerkte veel stukken voor uiteenlopende groepen. Nadat hij afscheid had genomen van het Nationale Toneel regisseerde en schreef hij zeer regelmatig stijlvolle vrije producties bij Hummelinck Stuurman. Zijn toneelstuk De Kus werd ook internationaal een succes.

In die rijke loopbaan was zijn regie van Het Wijde Land (Arthur Schnitzler/Publiekstheater 1987) een van de hoogtepunten. In dat grote ensemblestuk, met onder anderen de gerenommeerde acteur Guido de Moor en de toen nog jonge Pierre Bokma en Hein van der Heijden, bereikten vorm en inhoud een nagenoeg perfecte balans. Minstens zo mooi en doeltreffend was zijn regie van het tragische familiedrama Hebriana van Lars Norén bij Het Nationale Toneel (1989). Voor Het Toneel Speelt schreef hij in 2003 Het licht in de ogen, over een oud toneelechtpaar dat zijn eind ziet naderen, met glansrollen voor Hans Croiset en Annet Nieuwenhuyzen.

Thijs’ laatste regie dateert uit 2018: zijn bewerking van Van de koele meren des doods naar Frederik van Eeden, met de jonge actrice Hanne Arendzen als grote ontdekking. Bij het slotapplaus liep hij al langzaam schuifelend het podium op om vervolgens de tijd te nemen voor zijn karakteristieke, elegante manier om met een diepe buiging zijn publiek te bedanken. Soms kon je hem daarna in de Amsterdamse binnenstad bij toeval nog weleens tegenkomen, in de verte. Niet eens een oud mens, maar toch al een leven dat voorbij aan het gaan was.