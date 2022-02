‘Het theaterstuk Krant komt voort uit oprechte zorgen over de onafhankelijke kwaliteitsjournalistiek’

Muziektheatergezelschap de Veenfabriek maakt De Klap I – Krant, een satire over een krantenredactie. Dat stuk onder regie van Joeri Vos begint heel gemoedelijk, maar lijkt algauw een aanklacht te worden tegen Volkskrant-uitgever DPG Media en Mediahuis. ‘Dit stuk komt voort uit oprechte zorgen over de onafhankelijke kwaliteitsjournalistiek.’

Het begint allemaal onschuldig. De voorstelling De Klap I – Krant van het Leidse muziektheatergezelschap De Veenfabriek vertrekt vanuit liefdevolle, warmbloedige satire. In een tl-verlicht kantoortuindecor zijn we getuige van de alledaagse beslommeringen op een krantenredactie. Vieze koffie, flauwe humor, collega’s in gekreukt colbert en spijkerbroek. Maar ook: nieuws dat de hele dag binnenstroomt, een wereldwijd correspondentennetwerk en een opeenvolging van ingewikkelde afwegingen: wanneer is iets nieuws, wanneer brengen we het? En hoe?

De personages die schrijver en regisseur Joeri Vos, tevens artistiek leider van de Veenfabriek, hier opvoert zijn weldenkende, goedgebekte, gewetensvolle figuren. Hij laat ze onderzoeken, twijfelen en met elkaar discussiëren, en brengt zo herkenbaar de beroepspraktijk in kaart. En geestig, want het is óók een zootje. In een omineuze vooruitblik aan het begin van de voorstelling wordt echter al gehint op een dramatische afloop.

De aanleiding daarvoor is een brisant onderzoeksdossier dat aan bod komt in een lange powerpointpresentatie halverwege het stuk. Hier lijkt Vos plotseling de fictie te verlaten. De personages zijn verzonnen, de betreffende krant wordt niet met naam genoemd. Maar in dit onderzoek, dat zogenaamd door twee redacteuren van de fictieve krant wordt gedaan, duiken plots de namen op van de belangrijkste krantenuitgevers in Nederland: DPG Media en Mediahuis, en die van hun eigenaren, de families Van Thillo en Leysen.

In een lange uiteenzetting werpt het personage Vik (Ruta van Hoof) vele vragen op over de herkomst van hun fortuin en de geloofwaardigheid van hun enorme succes. Liggen daar geen dubieuze praktijken en schimmige financiële constructies aan ten grondslag? Hier haalt Vos onderzoeken aan naar de vermeende betrokkenheid van de familie Van Thillo bij internationale wapenhandel en foute praktijken in Congo, en speculeert hij over financiële malversaties zoals fraude en witwassen.

De toeschouwer blijft in verwarring achter: wil hij nu suggereren dat dit allemaal waar is? Zo ja, kan hij dat bewijzen? Zo nee, waarom gebruikt hij dan de echte naam van DPG Media-eigenaar Christian Van Thillo (al voert hij wel weer diens niet-bestaande zoon Miro op)? Vos licht zijn afwegingen telefonisch toe.

Waar liggen volgens jou de grenzen van satire? Mag je zomaar een bestaande persoon beschuldigen van diefstal, fraude en witwaspraktijken?

‘Ik beschuldig Van Thillo nergens van. Het is een hypothese, en zo wordt het in het stuk ook gepresenteerd: dit zijn journalisten die bezig zijn met een onderzoek, het is allemaal voorlopig. Ik presenteer het niet als bewezen feiten. Wel werp ik een aantal kritische vragen op, en leg verbanden die mogelijk op een patroon wijzen. Daarop laat ik andere personages weer weerwoord geven. Iemand vraagt: ‘Maar beschuldigen jullie nou de Van Thillo-familie, dat die 50 miljard dollar uit Rusland hebben gestolen?’ Daarop is het antwoord in de voorstelling nadrukkelijk ‘nee’.

Toch houd je als toeschouwer het gevoel dat het waar zou kúnnen zijn, doordat feit en fictie door elkaar lopen en sommige feiten wel aannemelijk zijn. Vind je het verantwoord om iemand met naam en toenaam in verband te brengen met mogelijke misdaden, ook al is het onder het mom van kunst?

‘Natuurlijk is dat heftig, maar ik doe het niet zomaar. Dit stuk komt voort uit oprechte zorgen over de onafhankelijke kwaliteitsjournalistiek. Die staat onder druk, omdat alle Nederlandse kranten in handen zijn van twee Belgische bedrijven. Die duopoliepositie is kwalijk en onwenselijk. Dat vind ik niet alleen, ook bij de journalistenvakbond NVJ zijn er grote zorgen over deze concentratie van macht.

‘DPG Media en Mediahuis hebben vrijwel alle serieuze journalisten in dienst. Mócht er daadwerkelijk iets mis zijn bij een van deze bedrijven, wie gaat dat verhaal dan maken? Waar kan dat verschijnen? Het is toch opvallend dat noch in Trouw, noch in de Volkskrant of Het Parool, ooit een serieus onderzoeksartikel naar de familie Van Thillo heeft gestaan?

Joeri Vos Beeld Pauline Niks

‘In mijn stuk wil ik de ingewikkelde houdgreep laten zien van enerzijds goedbedoelende, kritische journalisten die gewoon hun werk willen doen en anderzijds de soms schimmige zakelijke belangen van kranteneigenaren – bedrijven die deze journalisten eigenlijk zouden moeten onderzoeken, wat ze ook bij andere bedrijven doen.’

Om dat punt te maken had je de kranteneigenaren ook een andere naam kunnen geven. Waarom heb je daar niet voor gekozen?

‘Ik denk dat het mengen van feit en fictie, wat ik vaker doe in mijn werk, toeschouwers meer verwart, en daardoor aan het denken zet. Als ik de toeschouwer met willekeurige verzinsels om de oren zou slaan, is dit veel makkelijker naast je neer te leggen. Maar veel ervan is op zijn minst plausibel, durf ik wel te zeggen. Ik zie redenen voor serieus kritisch journalistiek onderzoek naar deze families. Over PCM en Apax, bedrijven die eerder actief waren op de Nederlandse krantenmarkt, zijn allerlei steengoede journalistieke boeken geschreven, maar over de huidige eigenaren van onze kranten bijna niks. Het zou goed zijn als dat wel gebeurt.’

Je laat in je stuk een personage zeggen: ‘Dit voelt als een complottheorie.’ Een ander bevestigt dat een en ander ook te vinden is op ‘wappiesites’.

‘Ja, van die valkuil ben ik me natuurlijk bewust. Ik weet ook dat ogenschijnlijke patronen en verbanden nog geen bewijs vormen. Een paar van de zaken die ik noem ben ik weleens tegengekomen op sites van complotdenkers, al gebruik ik die nooit als bron. Maar ik vind niet dat het daarom allemaal maar terzijde moet worden geschoven.

‘Ik ben natuurlijk geen journalist, maar heb wel zo zorgvuldig mogelijk onderzoek gedaan – al weet je nooit helemaal zeker hoe betrouwbaar de informatie is. Bij elke bewering heb ik geprobeerd meerdere bronnen te vinden. Ik heb een hele stapel boeken gelezen, alles over PCM en Apax natuurlijk, maar bijvoorbeeld ook Congo 1885-1960 van Frans Buelens en zelfs Glamour en glitter, geld en macht van Guido van Liefferinge.

‘Heel interessant is de berichtgeving over de familie Van Thillo door de Vlaamse site Apache, een soort Belgische Follow the Money. Verder heb ik onderzoek gedaan bij de Kamer van Koophandel en haar Belgische en Luxemburgse evenknieën naar bepaalde bedrijven en bedrijfjes van Van Thillo, die op z’n minst vragen oproepen over – legale, maar onwenselijke – belastingontwijking.

‘De krant schrijft zelf toch ook vaak kritisch over hoe de rijken steeds rijker worden en de armen armer? Volgens de Belgische evenknie van Quote is het vermogen van Van Thillo in tien jaar tijd gestegen van 400 miljoen naar 1,8 miljard euro. De goedbedoelende, hardwerkende mensen op de werkvloer zien daar niets van terug. Laat staan de zzp’ers, die hebben al helemaal geen poot om op te staan.’

Moeten we je stuk zien als een aanval op, of afrekening met, de journalistiek?

‘Integendeel, ik vind een kritische onafhankelijke pers superbelangrijk en ik denk dat de meeste journalisten bij de kwaliteitskranten hun werk naar eer en geweten doen. Dit najaar heb ik een dag meegelopen op de Volkskrant-redactie en daar trof ik louter sympathieke, hardwerkende mensen aan.

‘De trilogie De klap, waarvan na dit eerste deel delen volgen over hulpverlening en rechtspraak, gaat over mensen die onder heel ingewikkelde omstandigheden het juiste proberen te doen. Dat heb ik hier ook invoelbaar willen maken, dat journalisten in hun werk worden beperkt door het systeem waarbinnen ze noodgedwongen opereren. Vroeger, met Apax en PCM, was het trouwens niet veel beter, die hebben kranten echt leeggeroofd.

‘Ik heb juist veel bewondering voor journalisten. Ik richt me meer op de hoogste bazen, die extreem veel geld verdienen over de ruggen van degenen die superinteger keihard werken. In de kunst mag je wel een beetje omhoog trappen naar onaantastbare, rijke, machtige figuren, vind ik.’

Ik vraag het ook omdat in complotkringen de mainstreammedia als heel verdacht worden gezien, en suggesties zoals die in jouw stuk de argwaan nog verder zouden kunnen voeden.

‘Dat mag nooit een reden zijn om geen kritische vragen te stellen, toch? De waarheid moet voorop staan. Het maatschappelijk belang is groter dan dit gevaar. Ik denk bovendien dat eerder het omgekeerde gebeurt; openheid en transparantie over dit soort zaken kunnen het vertrouwen in de journalistiek juist vergroten. Als je het zelf goed uitzoekt en precies kan aantonen wat waar is van de speculaties, en wat flauwekul, sla je de wappies juist hun wapens uit handen.

‘Dat hoop ik het liefst te bereiken met deze voorstelling, dat iemand de handschoen oppakt. Dat de vragen die ik stel ook door journalisten gesteld gaan worden. En nog beter natuurlijk, dat daar vervolgens ook echt antwoord op komt.’

De Klap I: Krant van de Veenfabriek gaat 4/2 in première in Theater Ins Blau, Leiden.

Reactie Christian Van Thillo DPG Media-baas Christian Van Thillo is op de hoogte van het toneelstuk van Joeri Vos. ‘Erik Roddenhof, de ceo van DPG, vertelde me erover, die had er van een medewerker over gehoord.’ Wat vindt hij ervan dat hij onderwerp is van een toneelstuk? ‘Tja, dat is wel nieuw. Zoiets is me eigenlijk nog nooit overkomen. Ik treed niet veel naar buiten en geef weinig interviews. Voor de meeste mensen ben ik helemaal niet interessant. ‘Ik heb via via begrepen dat het behoorlijk hard zou zijn. Dat is natuurlijk onprettig. Maar als het puur satire is, dan moet ik daar maar tegen kunnen.’ Op dit moment overweegt hij dan ook geen juridische stappen. ‘Als mensen de inhoud zouden opvatten als serieuze beschuldigingen die mijn goede naam schaden, dan misschien wel. Maar ik verwacht van niet. Ik zal er in elk geval niet zelf naartoe gaan, zo zit ik niet in elkaar; ik ben geen masochist.’ ‘Toevallig gaat hij komende week wel naar een andere theatervoorstelling, ‘in Antwerps dialect nog wel’, Risjaar Drei van het Toneelhuis. Dat is met Peter Van den Begin, en die vind ik geweldig. Daar ga ik dan liever naartoe, dan kan ik me meer ontspannen.’

DPG Media en Mediahuis De Vlaamse bedrijven DPG Media en Mediahuis zijn de twee grootste krantenuitgevers in Nederland. Mediahuis is onder meer eigenaar van De Telegraaf, NRC Handelsblad en zo’n 25 regionale kranten. DPG bezit onder meer het AD, de Volkskrant, Trouw en Het Parool, plus een aantal regionale kranten.