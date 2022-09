Het theater draait door, met dank aan de ‘understudy’

Understudy Alwin Pulinckx (rechts) met regisseur Olivier Diepenhorst. Beeld Ivo van der Bent

Overal in Theater Bellevue hangen posters en flyers van de voorstelling De wanen met daarop de foto van actrice Abke Haring. Maar wie de voorstelling ziet, ziet geen Haring, maar Alwin Pulinckx. Tien dagen voor de première nam hij de rol over van Haring, die om persoonlijke redenen moest afhaken. De wanen is een poëtische monoloog geschreven door dichter Ingmar Heytze ‘die ruimte geeft aan de onaangepaste geest’. Geen sinecure om zo’n rol, waar normaal gesproken een repetitieperiode van zes weken voor staat, in zo’n korte tijd te vervangen. Alwin Pulinckx deed het. Zoals hij afgelopen zomer ook al een aantal keren een door corona gevelde collega verving in de ITA-productie The Damned in het Amsterdamse Bos.

‘Dit is theater maken in een notendop’, zegt Pulinckx (43), vlak na de eerste try-out van De wanen. Toen regisseur Olivier Diepenhorst hem belde met de vraag of hij de voorstelling wilde redden, had hij nauwelijks bedenktijd nodig. Pulinckx zei ja omdat hij de tekst waanzinnig mooi vond, de thematiek interessant en ook zin had in werken met Diepenhorst. Voor lang twijfelen of wanhoop was geen tijd – hij moest aan de bak.

Diepenhorst: ‘Toen Abke Haring zich afmeldde, was er bij mij eerst verslagenheid en daarna paniek. Want je kunt de hele productie wel weer een jaar uitstellen, maar ik vond dat dit stuk hier en nu gespeeld moest worden. Ik ben er samen met Ingmar Heytze al een paar jaar mee bezig, dus we zijn meteen op zoek gegaan naar een heel goede acteur die dit binnen tien dagen kon fiksen. Dat werd Alwin.’

Bij musicals is het gebruikelijk dat een zieke artiest onmiddellijk wordt vervangen door een ander die de rol al helemaal kan overnemen. Een commercieel producent kan het zich niet permitteren zo’n peperdure productie stil te leggen. In die sector wordt gewerkt met een systeem van understudy’s: artiesten die vooraf al repeteren voor verschillende rollen om die in geval van nood van elkaar over te kunnen nemen.

Het binnen enkele dagen, soms op de dag zelf, inzetten van een vervangende acteur, was tot voor kort in het Nederlandse theater ongebruikelijk. Maar door de coronacrisis zijn theatergroepen min of meer noodgedwongen op zoek gegaan naar manieren om toch te kunnen spelen. Dat heeft de afgelopen twee jaar al heel wat voorstellingen gered.

Regisseur Ivo van Hove belde Pulinckx deze zomer met de vraag of hij op stel en sprong een rol in The Damned kon overnemen. Eerst verving hij daarin Dalorim Wartes, later zelfs hoofdrolspeler Majd Mardo. En beide keren werkte hij met Olivier Diepenhorst (die toen Van Hoves regie-assistent was) in snelkookpanmodus aan die rollen.

Alwin Pulinckx verving deze zomer diverse zieke acteurs in ‘The Damned’. Beeld Ivo van der Bent

Toevalligerwijs zag ik de voorstelling op de avond waarop Pulinckx die hoofdrol van het getroebleerde, met een ziekelijk moedercomplex en pedofiele neigingen behepte personage speelde. Dat deed hij fantastisch, alsof hij wekenlang had gerepeteerd in plaatst van een paar dagen.

Pulinckx: ‘Ja, hoe gaat zoiets? Je wordt gebeld, je zegt ja, en vervolgens ben ik als een razende de registratie gaan bekijken. En dan maar tekst stampen, en stampen. In The Damned was ik onderdeel van een groot ensemble. Het scheelde dat ik de meeste acteurs goed ken van de tijd dat ik zelf bij Toneelgroep Amsterdam speelde. Zo’n intieme scène met Janni Goslinga kost dan geen enkele moeite. Maar in De wanen sta ik helemaal alleen op het podium, dat is echt iets anders.’

Het à la minute inzetten van een vervanger is misschien wel een van de weinige positieve kanten aan de coronapandemie die het theater zwaar heeft getroffen. Bij Toneelgroep Oostpool in Arnhem werd iets anders bedacht om het annuleren van voorstellingen op te vangen; de dubbele bezetting. In producties als Laura H. en Skylight werd gewerkt met een dubbele cast. Zo speelden actrices Marie-Louise Stheins en Carly Wijs om en om de hoofdrol in Skylight en in Laura H. werd die rol gedeeld door Charlie Chan Dagelet en Jade Olieberg.

Chyramain van Kempen, regie-assistent bij Het Nationale Theater én understudy. Beeld Ivo van der Bent

Het Nationale Theater in Den Haag paste een ander noodplan toe. In voorstellingen als Leedvermaak, The Nation en De eeuw van mijn moeder, alle drie in regie van Eric de Vroedt, viel telkens weer iemand uit door een coronabesmetting. Daar werd niet een andere acteur voor ingevlogen, maar ging regie-assistent Chyramain van Kempen met tekstboek en al het podium op. In Leedvermaak van Judith Herzberg verving hij acteur Hein van der Heijden en op de première Jaap Spijkers. InThe Nation nam hij de plaats in van de zieke Romana Vrede, die een nogal complexe en soms emotionele moederrol speelde.

Van Kempen (31): ‘Toen Eric dat vroeg, zei ik: ik wil het met alle liefde doen, maar ik ben geen Romana, en geen moeder, dus die emotionele lading kan ik niet leveren. Wat ik wel kon, was schetsmatig zo dicht mogelijk in de buurt komen van die rol. Als regie-assistent heb ik wekenlang met de tekst en de acteurs voor me gezeten, dus helemaal blanco was ik niet. Eric vroeg wel iedere keer of ik het echt zag zitten. En dan geldt in dit vak toch ook wel the show must go on.’

Bij een vervanging wordt het publiek vooraf uiteraard geïnformeerd en vaak zijn de reacties na afloop positief. Men vindt het spannend, zo’n kijkje in de keuken van het theater, en niet zelden krijgt de vervanger na afloop welgemeende complimenten. Van Kempen: ‘Ja, mensen zeggen dan aardige dingen tegen me. Maar ik zie mezelf niet als de redder van de avond. Het is alleen maar bedoeld om de hele groep te laten spelen, door te kunnen gaan.’

Het is niet te hopen dat corona dit najaar weer toe zal slaan, maar het theater is er wel beter op voorbereid, lijkt het: minder annuleren, meer inzetten van vervangers, met of zonder tekstboek. Je kunt je ook afvragen of in het theater het inzetten van understudy’s niet van meet af aan mogelijk gemaakt moet worden.

Eric de Vroedt: ‘Daar wordt in de sector wel over gepraat, maar het simpele antwoord is dat dat veel te duur zou worden. In Leedvermaak doen veertien acteurs mee, ook al zou je voor de helft met understudy’s werken, is dat nog onbetaalbaar. Musicals worden veel commerciëler geproduceerd, spelen veel vaker, voor een veel groter publiek. Maar ook inhoudelijk vind ik het lastig: je kiest een acteur om zijn specifieke talent voor die ene rol. Betty Schuurman in Leedvermaak of Esther Scheldwacht in De eeuw van mijn moeder zijn eigenlijk onvervangbaar. Maar goed, als die pandemieën blijven komen zullen we inderdaad naar andere oplossingen moeten zoeken.

‘Bovendien is het voordeel van een regie-assistent met tekstboek op toneel dat het meteen transparant is: hij neemt die rol niet over, maar geeft tegenspel en energiestootjes waardoor de andere acteurs verder kunnen. Dat heeft Chyramain fantastisch gedaan. Niemand verwacht dat hij alle facetten van die rol laat zien.‘

Chyramain van Kempen. Beeld Ivo van der Bent

Ondanks alle lof van publiek en zijn regisseur heeft Van Kempen geen acteerambities. ‘Het overnemen van een rol is dienstbaar, maar geloof me, ik ben niet van plan lid van het ensemble te worden. Ik blijf liever theater maken.’ Dat ligt voor Alwin Pulinckx natuurlijk anders. Hij was als acteur van 2001 tot 2016 in dienst bij Toneelgroep Amsterdam. Daarna kon hij een tijdlang minder spelen, en nu ineens is hij in de ene na de andere rol te zien. Als vervanger. Is dat soms niet lastig, dat ze je bellen als ze je nodig hebben?

Pulinckx: ‘Eh, nee, ik voel dat eigenlijk niet zo. When the family calls, dan ben ik er – zoiets is het meer. Ik weet wat ik waard ben, ik weet wat ik kan, hoe ik het doe, en dat iemand anders het anders doet. Ik heb als invaller in die verschillende rollen andere dingen van mezelf kunnen laten zien, dat is voor mijzelf belangrijk. Ik ben de vervanger, maar ik neem ook iets eigens mee. En dan nog: niemand is onmisbaar, iedereen is vervangbaar.’

De eeuw van mijn moeder is in diverse theaters nog te zien t/m 6/11; De wanen is te zien in Theater Bellevue Amsterdam t/m 16/10.