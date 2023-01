Het terugtrekken van series door streamingdiensten lijkt in een versnelling te zijn gekomen

'1899', de serie die geen vervolgseizoenen zal krijgen.

De fans konden opgelucht ademhalen. Op 6 januari verscheen er een video online met scènes uit Wednesday, de instanthit van Netflix. We horen actrice Jenna Ortega terwijl we beelden uit het afgelopen seizoen zien, gecombineerd met beelden van massale fanbijeenkomsten, waarop kledingstijl en dansjes tot in details worden nagebootst. ‘De afgelopen paar weken ben ik opgejaagd, door geesten en monsters bezocht en miljoenen malen geïmiteerd op internet. Het was een pure marteling. Dank daarvoor.’ Gevolgd door de regel: ‘More misery is coming’. Het wereldwijde fenomeen zal voor een tweede seizoen terugkeren.

Zo gaat dat niet altijd. Enkele dagen voor deze voor veel fans verheugende mededeling kwam de mededeling dat er geen tweede seizoen komt van de internationale Netflixserie 1899, waarmee een keiharde cliffhanger van dit mysterie blijft bungelen. 1899 is een serie van de makers van de succesvolle Duitse serie Dark, en het was net als bij die serie de bedoeling dat er een eindeloos complexe plot over minstens drie seizoenen zou worden verteld. ‘We zouden het geweldig hebben gevonden als we deze ongelofelijke reis hadden kunnen afmaken met een tweede en derde seizoen. Maar soms lopen dingen niet helemaal zoals je wilt.’

Deze laatste constatering kan ook worden opgemerkt over het reilen en zeilen van Netflix en andere streamingpartijen. Begin 2022 maakt Netflix bekend dat voor het eerst in de geschiedenis het aantal abonnees niet meer toenam, maar zelfs kromp. Het bericht veroorzaakte paniek bij aandeelhouders en de koers zakte in. Netflix verloor 35 procent van de marktwaarde, tegen de 50 miljard euro. Het hele beleid van Netflix en de streamingdiensten die achter Netflix aanzaten (van Disney Plus tot HBOMax en Prime Video) was ingesteld op het laten groeien van het aantal abonnees, kennelijk zonder op de kosten te letten.

Kosten beperken

In het nieuwe tijdperk, na het bereiken van de zogenoemde ‘peak subscription’ van Netflix, is winstgevendheid (of het beperken van de gigantische verliezen) een factor die veel belangrijker is geworden. En die zal dan deels uit het beperken van kosten moeten worden gehaald. De grote streamingpartijen zijn bruut in hun eigen aanbod gaan hakken. Zelfs series waarvan al een vervolgseizoen is aangekondigd, zijn niet veilig. In een aantal gevallen was een film of een serie al klaar en werd de titel toch achter slot en grendel gelegd.

Streamingdienst HBOMax, die midden in een fusie met mediagigant Discovery zit, is misschien nog het radicaalst tegen makers en fans. Een film als Batgirl werd vlak voor de release op de plank gelegd en een langlopende prestigeserie als Westworld zal ook van de streamingdienst worden gehaald. De motieven lijken nogal boekhoudkundig. Je kan de titels als verlies afschrijven van de belasting, en je hoeft makers en acteurs niet tot in de eeuwigheid te blijven uitbetalen.

Na de aankondiging van Netflix dat 1899 zou worden geschrapt, mopperden hier en daar fans dat ze hun Netflix-abonnement gingen opzeggen. Wellicht was de mededeling over het tweede seizoen van Wednesday daarom een meesterzet.