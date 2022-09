Het succes van de radicale islam, laat Sinan Can zien, is niet los te zien van de haat waaraan migranten zijn blootgesteld

Homoseksualiteit, ‘meer precies: anale seks’ is een van ‘de duivelse zonden die Allah haat’. Erger dan moord, waarschuwt de alwetende kadi, de sharia-rechter die de islamitische wetgeving uitlegt aan documentairemaker Sinan Can. De verslaggever bevindt zich niet in Saoedi-Arabië, maar in Tower Hamlets, een wijk in Oost-Londen waar de radicale islam het dagelijks leven beheerst. De kadi spreekt in de tweede aflevering van Cans imposante vierluik Breuklijnen, waarin hij in Europese steden – Parijs, Stockholm, Brussel en, dinsdag, Londen – kwetsbare migrantenwijken langdurig bezoekt. Met armoede, slechte huisvesting, drugscriminaliteit, bendes. Gettovorming.

De kadi spreekt recht in de sharia-rechtbank in Oost-Londen, in Sinan Cans docu Breuklijnen. Beeld BNNVara

Formeel heeft de Londense kadi slechts de status van raadgever, maar in de praktijk is hij het die in de strenge, islamitische gemeenschap de lakens uitdeelt. Oordeelt dat een vrouwelijke erfgenaam slechts de helft ontvangt van wat haar broer bij de dood van vader erft. Dat een vrouw weliswaar een echtscheiding mag aanvragen, maar dat zij van haar echtgenoot wel eerst toestemming moet krijgen om met hem te breken. Terwijl hij kan volstaan met drie sms’jes om van zijn vrouw te worden verlost.

Het is een zeldzaam inkijkje in de praktijk van de sharia dat BNNVara-verslaggever Can in Oost-Londen biedt, waar de politie en democratische beginselen hun legitimiteit goeddeels hebben verloren. Waar schriftgeleerden het uitgangspunt van ‘meeste stemmen gelden’ aan hun laars lappen, als die meerderheid bijvoorbeeld voor vrij alcoholgebruik is. Waar mannen en vrouwen naar gescheiden restaurants en sportscholen gaan. ‘Daar hoef ik mijn hoofddoek niet te dragen, en zweet ik dus minder’, zo viert een gesluierde vrouw de scheiding der seksen.

Wie zich slechts vergaapt aan de abjecte praktijk van de sharia-rechtbank, waarvan Londen er inmiddels tientallen kent, zou Cans documentaire kunnen beschouwen als koren op de molen voor een radicaal anti-islamgeluid. Maar Can laat óók (de veelal van oorsprong Bengaalse) bewoners van Tower Hamlets aan het woord die uitleggen hoe het komt dat migranten elkaar daar massaal hebben opgezocht: uit een gevoel van onveiligheid. Een man vertelt hoe in de jaren tachtig skinheads zijn huis met stenen bekogelden, en een kei zijn babybroertje op een haar na miste. Hoe hij door een racist als kind werd opgetild aan zijn nek en bijna werd gewurgd. Geen politie die ingreep. Geen school die zijn problemen begreep.

De door Saoedi-Arabië gefinancierde moskee biedt bescherming en saamhorigheid. Inmiddels floreert die moskee, de grootste in West-Europa, zonder Arabische financiering: de Londense gemeenschap van een miljoen moslims draagt de kosten zelf. De grip van het Arabische islamisme op de moslimwereld, zo laat Can zien, is niet los te zien van de haat waaraan migranten decennialang zijn blootgesteld. Dat ze nu een ‘staat binnen de staat’ vormen, komt daarbij het wettig gezag niet slecht uit, concludeert hij: de sharia garandeert orde en gezag op straat. In ruil daarvoor mag de kadi zijn eigen koers varen.