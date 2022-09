Het strakke, gloedvolle spel van het Rotterdams Philharmonisch Orkest ontlokt terecht een daverend applaus ★★★★☆

Lahav Shani Beeld Marco Borggreve

De muziek van de Nederlandse modernist Willem Pijper (1894-1947) verdween op een gegeven moment uit de concertzalen. De componist Anthony Fiumara zette hem ooit in Trouw weg als ‘niet meer dan een voetnoot in de muziekgeschiedenis’. Daar is Rotterdam niet mee eens. De stad eert Pijper, 75 jaar na zijn dood, met een reeks culturele evenementen.

In de Doelen heeft het Rotterdams Philharmonisch Orkest het startschot. In blakende vorm brengen ze onder leiding van chef-dirigent Lahav Shani Pijpers Tweede symfonie ten gehore, tussen György Ligeti’s hedendaagse klassieker Atmosphères en Mahlers Eerste symfonie in.

Dankzij Shani’s genuanceerde dynamiek zweeft Ligeti’s dichte meerstemmigheid als kosmische nevel door de zaal. Mahlers emotionele wateren doorkruist hij met poëtische logica en naadloze overgangen. Het strakke, gloedvolle spel van de Rotterdammers ontlokt terecht aan het einde van de avond daverend applaus.

Hun uitvoering van Pijpers Tweede symfonie is even zelfverzekerd en bevlogen. Aan het orkest ligt het dus niet, maar afgezet tegen Mahlers meesterstuk mist Pijpers twintig minuten durende symfonie zowel samenhang als diepgang. Met dit werk probeerde hij naar eigen zeggen zich los te worstelen van Mahlers universum, dat desalniettemin volop aanwezig is: in de donderende opening, de verre blazers en de gigantische bezetting, met vier harpen en drie piano’s (hier teruggebracht naar twee).

Het stuk laveert voortdurend tussen het gewichtige en het frivole. Een crescendo lost op in een besprenkeling van castagnetten. Walsende harpen, Stravinskiaans gehamer, furieus getokkel en tangoflarden wisselen elkaar in rap tempo af. Maar het blijven oppervlakkige contrasten. Pijpers Tweede is onderhoudend en tegendraads, maar diffuus en ongevaarlijk. Het zou hem pas in zijn Derde symfonie lukken om een coherent symfonisch geheel te distilleren.