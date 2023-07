Het stomp elfje is verdwenen uit het best onderzochte bos van Nederland

Het stomp elfje. Beeld Margot Holtman

We zijn op zoek naar het stomp elfje in het bos bij landgoed Klein Boeschoten, op de Veluwe, bij Garderen. Tegen beter weten in, want we gaan deze zweefvlieg, toch een typische bossoort, vandaag niet treffen. Dat is hier al jaren niet meer gebeurd. Terwijl: als er ergens goed is gekeken, dan is het hier. Dit is namelijk de telroute van Aat Barendregt, bioloog en zweefvliegkenner.

Barendregt inventariseerde hier gedurende veertig jaar zweefvliegen. Zijn unieke datareeks leidde twee jaar geleden tot een van de weinige onderzoekspublicaties met langjarige trends over insecten. De uitkomsten: een afname van 80 procent in volume, het aantal aangetroffen soorten nam af met 44 procent, sinds 1982, toen Barendregt begon met zijn ronden.

Over de auteur

Caspar Janssen schrijft voor de Volkskrant over natuur, biodiversiteit en landschap. Hij schreef onder meer het boek Het bijenbalkon – Van een kaal terras naar een zoemende balkonjungle.

Met Theo Zeegers, een van de medeauteurs van dat onderzoek, loop ik nu diezelfde ronde. Je zou het gewijde grond kunnen noemen. Na het overlijden van Barendregt, in 2022, zette Zeegers, werkzaam bij EIS Kenniscentrum Insecten, het tellen op deze ronde voort.

Het stomp elfje, dus. Een slank zweefvliegje, elfje vanwege die gebondenheid aan bos, stomp vanwege de tekening op het achterlijf. Tot voor twintig jaar terug kwam het stomp elfje nog algemeen voor in de bossen op de zandgronden, ook hier. De larven leven van bladluizen op veel soorten bomen, de zweefvlieg is dus verre van kieskeurig. Desalniettemin is het stomp elfje bij de laatste veertig tellingen niet meer aangetroffen.

Dit bos lijkt gemiddeld, een gemengd bos, met loof- en naaldbomen. Maar, zegt Zeegers, ‘dit is wel zo ongeveer het meest stikstofgevoelige bos van Nederland. Het ligt hoog, de grond is droog, het water wordt niet vastgehouden.’ En dat dan ook nog eens in een omgeving met een flinke ‘stikstofpluim’.

De vraag is: wat heeft die stikstof, in combinatie met droogte, voor invloed gehad op de bomen en hun bladluizen? Een theorie is dat de voedzaamheid van bomen en planten is veranderd, met gevolgen voor de bladluispopulaties. Opvallend is dat juist de bladluiseters onder de zweefvliegen hier zijn gedecimeerd. De soorten die bijvoorbeeld in hout opgroeien, doen het minder slecht. Zeegers: ‘Zweefvliegen leven 90 procent van hun leven als larf. Al die tijd zitten de bladluiseters op bladeren. Er moet dus haast wel een verband zijn met de staat van de bomen.’

Nog een aanwijzing: de twaalf soorten langeafstandstrekkers onder de 330 soorten zweefvliegen, de soorten die ieder jaar vanuit het zuiden ons land binnenvliegen, doen het beter. ‘Zij hebben minder te maken met onze stikstof en met onze pesticiden.’

Dan zwaait het schepnet van Zeegers toch, boven een bramenstruik. De vangst: een doodskopzweefvlieg. Dat is er dan toch één, maar wel een soort die opgroeit en leeft in hout, en niet van bladluizen afhankelijk is.

In grote lijnen zijn de oorzaken voor de achteruitgang van zweefvliegen – na bijen de belangrijkste bestuivers – wel bekend. Stikstof, verdroging, pesticiden en de ‘rationalisering van het landschap’. Zeegers: ‘Maar wat de verhouding is tussen die vier durf ik niet te zeggen. Persoonlijk denk ik dat de rol van gifstoffen, van neonicotinoïden bijvoorbeeld, onderschat wordt. Die stoffen worden ook in het bos aangetroffen. Juist de soorten die daar gevoelig voor zijn, de bladluiseters, doen het slecht. Ik zeg altijd: je kunt veel zeggen van Bayer, maar het spul werkt wel.’

Goed, niet te cynisch worden nu. Wat misschien scheelt: inmiddels is er eindelijk een Rode Lijst voor zweefvliegen. Zeegers: ‘Het is gek, maar zonder Rode Lijst is er ook geen bescherming.’

De oogst is karig, na 3 kilometer lopen. Eenmaal thuis zie ik op mijn balkon in een oogopslag meer zweefvliegen.