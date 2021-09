Het spelplezier spat er vanaf, in de uitbundige zwarte komedie I Care a Lot ★★★★☆

I care a lot

Volgens Marla (Rosamund Pike) is de mensheid onder te verdelen in daders en slachtoffers, leeuwen en lammetjes. Marla is niet het type om zich naar de slachtbank te laten leiden. Liever gaat ze zelf over lijken, als het nodig is.

Met de hooggehakte, strak gekapte Marla heeft de Engelse regisseur en scenarioschrijver J Blakeson een geweldig vilein personage geschapen. Marla werkt als curator van handelingsonbekwame ouderen en heeft daar een lucratieve zwendel van weten te maken. De kwetsbare, vaak eenzame bejaarden die onder haar financiële bewind worden gesteld, worden vakkundig kaalgeplukt.

Een bevriende arts en een verpleeghuiseigenaar maken deel uit van het complot, zodat de getroffen ouderen geen kant op kunnen. Ze worden dement verklaard en suf gehouden met medicijnen. Marla verzamelt steeds meer cliënten en lijkt niet te stuiten, totdat ze haar oog laat vallen op het verkeerde slachtoffer.

De nog redelijk kwieke mevrouw Peterson (Dianne Wiest) heeft op papier geen kinderen, maar wordt opmerkelijk trouw bezocht door Roman (Peter Dinklage), een lokale topcrimineel. Leeuwin Marla blijkt per ongeluk een soortgenoot hebben belazerd, en geen van beiden is van plan het onderspit te delven.

I Care a Lot is de derde speelfilm van Blakeson, die in 2009 indrukwekkend debuteerde met de thriller The Disappearance of Alice Creed (waarvan vijf jaar later een Nederlandse remake werd gemaakt: Bloedlink). De langverwachte opvolger, de sciencefictionfilm The 5th Wave (2016), was een grote teleurstelling, maar met I Care a Lot betoont Blakeson zich weer even scherp als bij zijn debuut. Het slimme, komische scenario is prettig onvoorspelbaar en zwartgallig, waarbij het geweld steeds verder escaleert terwijl het ene kwaad het andere bestrijdt.

Ondertussen heeft Blakeson ook nog een boodschap, vertelde hij in interviews. Het oplichten van ouderen is een reëel probleem, vooral in Amerika. Ondercurateleplaatsing gebeurt er veel te gemakkelijk en is nauwelijks terug te draaien, zoals de geruchtmakende zaak rond Britney Spears liet zien. Het is verworden tot een schimmige en lucratieve industrie.

Het is natuurlijk de vraag of een uitbundige zwarte komedie als I Care a Lot, waar het spelplezier vanaf spat, daar wat aan kan veranderen. Toch dringt de maatschappijkritiek zich wel degelijk op, tussen de geschifte plotwendingen door. Marla is de vleesgeworden hebzucht, met een ieder-voor-zich-mentaliteit waar weinigen aan kunnen tippen. Fatsoen? Eerlijk spel? Dat is niets meer dan een grap, legt ze uit. Een rookgordijn, bedacht door de rijken om anderen arm te houden.