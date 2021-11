Het spektakel in Ghostbusters: Afterlife stelt wel wat teleur ★★★☆☆

Ghostbusters: Afterlife

De jonge Phoebe – brilletje, de hele dag bezig met natuurkunde-experimenten, kortom een klassieke Amerikaanse blockbusterfilm-nerd – verhuist in dit nieuwe deel van filmserie Ghostbusters met haar moeder en broer naar de vervallen, griezelige boerderij die ooit aan wijlen haar opa toebehoorde. Wie hij precies was, en hoe Phoebe in zijn voetsporen treedt, wordt in Ghostbusters: Afterlife stukje bij beetje onthult – al hoeft de kijker zich niet bovenmatig in te spannen om snel te ontdekken hoe de vork in de steel zit. Het spektakel van achtervolgingen door spookachtig gespuis stelt weliswaar wat teleur, maar regisseur Jason Reitman (Juno) verbindt dit buitenbeentje in zijn oeuvre op vrij intelligente wijze en met opmerkelijk veel gevoel aan de twee Ghostbusters-films waarmee zijn vader Ivan het Hollywood van de jaren tachtig mede vormgaf.