Het speelse ‘Kiddo’ helt nooit te ver over naar het conceptuele, de kern blijft het moeder-dochterdrama ★★★★☆

Frieda Barnhard in ‘Kiddo’

De moeder van Lu is stuntvrouw, of misschien ook wel niet. Het meisje van 11 (gespeeld door Rosa van Leeuwen), uit een warm pleeggezin, koestert een eigen fantasieversie van haar afwezige moeder. Eentje die in Hollywood werkt en met haar dochter communiceert via de sterren aan de hemel. Op een dag staat ze voor de deur, de stoere en enigszins verlopen Karina (Frieda Barnhard): ultrakort broekje, hemelblauw geschilderde oogleden, linkerarm in een brace. Kordaat (‘Zullen we dan maar, kiddo?’) dirigeert ze Lu naar haar overdwars geparkeerde Amerikaanse roestbak. Op naar Polen, waar ze ooit vandaan vluchtte. Want daar ligt geld verstopt. Kunnen zij en Lu eindelijk die villa kopen en altijd samen zijn, toch?

Over de auteur

Bor Beekman is sinds 2008 filmredacteur van de Volkskrant. Hij schrijft recensies, interviews en langere verhalen over de filmwereld.

Het Nederlandse jeugddrama Kiddo lokt de kijker meteen mee in de behoeftige blik van Lu. Zo’n moeder heeft dit kind gemist: eentje die op alles antwoord weet, en haar – alleen haar – meesleept op avontuur. Waarom zou je niet eens boven op een geparkeerde vrachtauto klimmen, weglopen uit een restaurant zonder te betalen, of gewoon eens keihard gillen?

Het speelfilmdebuut van regisseur Zara Dwinger ging eerder dit jaar in wereldpremière in het jeugdprogramma van het filmfestival van Berlijn. Een selectie die niet verbaast. Kiddo valt op met de wijze waarop de makers de onderweg aangetroffen Poolse motels, restaurants, parkeerplaatsen en bezienswaardigheden (een dinosauriërsparkje) nét boven de realiteit uit weten te tillen. Alles krijgt een soort typisch Amerikaans filmcachet. Ook is het script van Dwinger en Nena van Driel doorspekt met stripachtige beeldgrapjes en filmverwijzingen; moeder Karina blijkt verzot op de klassieke Amerikaanse cinema, en prent haar dochter in dat die enkel zwart-witfilms zou moeten kijken. Tegelijk helt het speelse Kiddo nooit te ver over naar het conceptuele; de kern blijft het moeder-dochterdrama.

Stabiel is die moeder niet: haar doffe, wat starende blik verraadt van meet af aan een wankel gemoed. De gebeitelde oneliners (‘Het is alles of niets’) waarmee ze Lu in sneltreinvaart wereldwijs hoopt te maken, lijken vooral haarzelf houvast te bieden.

Hoe dat besef ook doordringt tot haar dochter, heel geleidelijk, vormt het emotionele deel van hun af te leggen reis. Geestige, soms aandoenlijke en precies voldoende wrange scènes levert dat op, ook voor het jongere publiek goed te bevatten. Barnhard laat nét dat benodigde beetje zelftwijfel toe in Karina; een knappe geremde rol. En ze vormt een prettig ongelijk duo met filmdochter Van Leeuwen, die als de meer open en onderzoekende Lu nooit gespeeld naïef klinkt.