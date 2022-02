Het sneeuwt schitterend (en warm) in de gedichten van Wang Jiaxin

Waarom doet de sneeuw op de Olympische Winterspelen me niets, maar zegt de sneeuw die de Chinese dichter Wang Jiaxin in zijn poëzie oproept me juist alles? Beide zijn verbeeldingen, maar de ene is koud en levenloos, de ander is menselijk, warm, oprecht. En het sneeuwt wat af in de gedichten van Jiaxin, waarvan nu met Een asgrauwe dageraad een bloemlezing in Nederlandse vertaling verschijnt.

Maar liefst tien vertalers ontsloten Jiaxins wereld voor ons, een wereld die ontstaat bijvoorbeeld in het holst van een winternacht. De dichter moet, schrijft Jiaxin, ‘de wortels van zijn woorden vinden, / moet zich door de woorden worstelen, in de richting / van dat enige raam dat nooit bevriest / en dan niets dan sneeuw, sneeuw, sneeuw.’ Het enige raam dat nooit bevriest – het is een schitterende definitie van poëzie. Jiaxin schrijft nu eens lange, licht-melancholische gedichten, dan weer korte, aforistische teksten: ‘Zij die weten wat het is om in ijzige koude te leven, zullen in de tuin een stukje grond apart houden om hun zonnebloemen te zaaien.’ Anders gezegd: zij die van poëzie houden zullen een plekje voor het werk van Wang Jiaxin bewaren.

Wang Jiaxin: Een asgrauwe dageraad. Samenstelling, redactie en nawoord: Silvia Marijnissen. PoëzieCentrum; € 20.