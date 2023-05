Het slot van Succession (en andere serie-eindes)

Drie van de vier kinderen-Roy: van links naar rechts Siobhan, Kendall en Roman.

Morgen is de tiende aflevering van het vierde seizoen van Succession ook in Nederland te zien. Het is het definitieve slot van een serie die de volgers van deze familiekroniek over de Roys, de machtige en fictieve mediaclan, als weinig andere titels de afgelopen jaren heeft beziggehouden.

Dat laatste seizoen valt bepaald niet tegen met zeker een paar afleveringen die in het seriecanon mogen. Maar hoe gaat showrunner Jesse Armstrong, zijn getalenteerde schrijvers en de fenomenale acteurs het einde halen? Wat is een goed einde in dit door en door onthechte milieu van de superrijken, die in een van de vorige afleveringen een fascistische president het Witte Huis in hielpen?

Een ding is zeker: na de slotbeelden en de zoveelste variant van de geniale score van componist Nicholas Britell blijven we als kijker verweesd achter. Net als de kinderen Roy eigenlijk.

Hoe eindigden andere, populaire series? Een overzicht:

Drie beruchte eindes

Lost

Titel: ‘The End’, dubbele aflevering 17 en 18, seizoen 6, 23 mei 2010

De laatste scene uit Lost (2010)

We zullen hier geen poging doen om het slot van de langlopende serie Lost uit te leggen, of zelfs maar te duiden in welk universum we uiteindelijk belanden en of we aan deze of gene zijde verkeren. Maar Lost was een serie waarbij de fans, vanaf het neerstorten van een vliegtuig op een mysterieus eiland in die eerste aflevering, elke verhaallijn aan een intense exegese onderwierpen.

Wisten de makers zelf wel waar ze uiteindelijk waren beland? Was het mogelijk de vele fan-theorieën in een soort fundamentele definitieve theorie onder te brengen? De meeste fans van Lost zullen ‘nee’ antwoorden. Maker Damon Lindelof sloeg later terug met zijn geniale The Leftovers (2014-2017), met een van de mooiste slotakkoorden uit de seriegeschiedenis.

Game of Thrones

Titel: ‘The Iron Throne’, aflevering 6, seizoen 8, 19 mei 2019

De laatste scene van Game of Thrones (2019)

De meest geliefde serie op televisie stelde in het slotseizoen heel wat fans teleur. Maar hadden die mensen wel zitten opletten? Was het niet juist een beetje het ding van Game of Thrones dat de makers zonder aarzelen geliefde personages om zeep hielpen? Was niet in het eerste seizoen de ogenschijnlijke hoofdrolspeler vermoord, onthoofd nog wel?

Aan het begin van het seizoen hadden veel kijkers hun geld gezet op Jon Snow en Daenerys Targaryen als het stel dat de Iron Throne zou bezetten. Dat liep anders, al was het maar omdat een goede afloop verraad zou zijn aan de wrede wereld die de makers hadden geschetst. Het wachten is nu op sequels en prequels die zich in datzelfde Westeros afspelen.

The Sopranos

Titel: ‘Made in America’, aflevering 21, seizoen 6, 10 juni 2007

De laatste scene van The Sopranos (2007)

Is het slot van The Sopranos het meest besproken serieslot ooit? Het is in ieder geval de grootste mindfuck die een maker ooit met toegewijde fans uithaalde. We zaten midden in een scène en toen ging het scherm op zwart. Na 86 afleveringen. En toen duurde het 11 seconden voordat de credits verschenen. 11 seconden! Er waren genoeg mensen die dachten dat hun televisie het had begeven. Met terugwerkende kracht werden de laatste beelden, waarin maffiabaas Tony Soprano (James Gandolfini) met zijn familie plaatsneemt in een diner uitvoerig bestudeerd.

Wat betekende het dat we Don’t stop believing van Journey op de jukebox horen? Waarom kreeg dochter Meadow haar auto niet in het parkeervak? Wie was die vage figuur die meteen doorliep naar het toilet? Iedereen die The Godfather heeft gezien weet dat dat niet goed kan aflopen. En toen was het opeens afgelopen. Don’t stop... zingt Journey.

Toe aan een nieuwe serie?

Drie schitterende eindes

The Wire

Titel: ‘-30-’, aflevering 10, seizoen 5, 9 maart 2008

Dominic West als Jimmy McNulty in de laatste scene van The Wire (2008) Beeld K2 / Filmstill

Beste serie ooit? Of toch The Sopranos? (Of Breaking Bad?) Of moeten we eens ophouden met deze discussie? Trouwens: Succession! Nou was seizoen 5 niet het beste seizoen in de geschiedenis van The Wire, een ambitieus en panoramisch portret van boven- en onderwereld, politiek, journalistiek en onderwijs in Baltimore, te midden van een brute drugsoorlog. Maar in die laatste aflevering werden we er nog maar eens aan herinnerd wat voor televisiemonument het was. In een aantal ijzersterke scènes zien we hoe het met de vele personages verder gaat.

Waar sommigen het redden vallen er net zo veel terug; dat is de dynamiek van de stad, waar geen plek is voor een happy end of voor helden. En als we de personages hebben gehad (gespeeld door acteurs die terug naar huis gaan) sluit maker David Simon af met foto’s van mensen die de gevaarlijke buurten van Baltimore hun thuis noemen. Ze gaan geen kant op.

Breaking Bad

Titel: ‘Felina’, aflevering 16, seizoen 5, 29 september 2013

Bryan Cranston als Walter H. White in de laatste scene van Breaking Bad (2013)

Al die seizoenen lang zagen we hoe een scheikundeleraar transformeerde tot een gewetenloze drugstycoon. Het nobele doel (zorg voor zijn familie terwijl hij zijn kankerdiagnose geheimhield) verschoof naar de achtergrond. Het ging steeds meer over het consolideren van de macht in de drugshandel in en om Albuquerque.

Maar in die laatste aflevering probeert Walter White (de briljante Bryan Cranston) alsnog zijn familie veilig te stellen, zijn tegenstanders uit te schakelen en neemt hij met een haast teder handgebaar afscheid van zijn drugslab, waar het allemaal begon. En dan eindigt het in geweld. Zes jaar na het slot kwamen de makers in 2019 met El Camino: A Breaking Bad Movie, die we als epiloog kunnen beschouwen.

Six Feet Under

Titel: ‘Everyone’s Waiting’, aflevering 12, seizoen 5, 21 augustus 2005

Lauren Ambrose als Claire Fisher in de laatste scene van Six Feet Under (2005)

Hebben we ooit zoveel tranen gelaten bij het slot van een geliefde serie (nee), als bij de laatste scène van Six Feet Under? De laatste aflevering van de serie over de familie Fisher en hun begrafenisonderneming begint atypisch, met een geboorte. In de laatste scène neemt Claire, het jongste lid van de familie, afscheid om aan haar nieuwe leven in New York te beginnen en rijdt op zo’n eindeloze Amerikaanse weg met Breathe Me van Sia op de achtergrond. Dat is op zichzelf al genoeg voor een waas voor de ogen.

Maar dan zien we in een aantal flash forwards belangrijke momenten uit het leven van de Fishers en het moment van hun dood, met de datum erbij. Claire zelf zit in de laatste scène. Ze zal in 2085 op 102-jarige leeftijd overlijden, thuis met foto’s van al haar familieleden aan de muur. Kom daar maar eens overheen.

