Het schandaal van Tár: waarom we mateloos gefascineerd zijn door ongepast gedrag

Beeld Tja Ling Hu

Begin februari van dit jaar sloeg de choreograaf Marco Goecke (50) een zakje met poep van zijn zieke teckel Gusti in het gezicht van critica Wiebke Hüster van de Frankfurter Allgemeine Zeitung. Zij had erg kritisch geschreven over In the Dutch mountains, een voorstelling van Goecke bij het Nederlands Dans Theater (NDT). Het incident vond plaats tijdens de pauze van een première in de foyer van de Staatsopera van Hannover, waar Goecke op dat moment nog balletdirecteur was.

In de meeste artikelen was sprake van ‘smeren’ of ‘besmeuren’. Waar begint het smeren? Wie aan waarheidsvinding wenst te doen moet zich ook dat soort vragen stellen. Wat niet wegneemt dat dergelijke agressie juist ook tegen journalisten, die vaker met agressie te maken hebben dan andere burgers, niet lichtzinnig moet worden opgevat.

De repercussies lieten niet lang op zich wachten. Het Staatsballet in Hannover nam afscheid van Goecke als balletdirecteur en het NDT liet weten de samenwerking met Goecke op te schorten.

Hondenpoepaffaire

Zijn naam, die tot dan toe vooral bekend was in de danswereld, ging over de tong van mensen die zelden of nooit een dansvoorstelling bezoeken. Het schandaal is altijd groter dan kiem waaruit het is ontstaan. En de geschandaliseerde wordt doorgaans gereduceerd tot zijn werkelijke of vermeende wandaad. Prestaties die daaraan voorafgingen dienen te worden weggestreept tegen het schandaal, in de hoop zo op nul uit te komen.

Ik had mededogen met Goecke, vooral vanwege een interview van Annette Embrechts dat de Volkskrant kort voor de hondenpoepaffaire afdrukte. Daarin zei Goecke dat zijn teckel zijn ‘zielsverwant’ was. Hij voegde eraan toe: ‘Mijn grootste plicht is hem goed te verzorgen. Op het station in Wenen verloor ik zijn drinkbeker. Toen heb ik een zilveren kinderkopje gekocht uit de serviescollectie van Tiffany’s. Daar laat ik hem altijd uit drinken. Die valt bovendien niet kapot.’

Als ik de advocaat van Goecke was geweest, had ik betoogd dat te weinig rekening is gehouden met verzachtende omstandigheden, dat hij overduidelijk een volstrekt vereenzaamd persoon was, dat het onvermijdelijke lijden te zwaar op hem drukte, en dat hij op het cruciale moment misschien niet toerekeningsvatbaar was.

Hoe dan ook getuigt het van realiteitszin om te twijfelen aan het nut van straf. Maar heden ten dage zijn straf en wraak, juist ook in kringen die zich progressief noemen, helemaal in de mode. Een discussie over nut en wenselijkheid van straf ontbreekt.

Seks, macht, eenzaamheid

In de terecht veelgeprezen film Tár van Todd Field zit een scène die aan Goecke doet denken. Tár (Cate Blanchett) is een wereldberoemde dirigent die haar baan als chef-dirigent bij de Berliner Philharmoniker verliest nadat enkele ‘incidenten’ zijn komen bovendrijven. Ze had zich wat minder kies opgesteld tegenover stagiaires en studenten. Ja, die fatale mix van seks, macht, eenzaamheid en zelftwijfel.

Zadie Smith schreef een intrigerend essay over deze film in The New York Review of Books – De Groene heeft het gepubliceerd in Nederlandse vertaling – en zoals vrijwel alles wat Smith schrijft, was ook dit essay geestig en intelligent, en vooral met gevoel voor stijl geschreven. Maar haar interpretatie dat de film draait om een generatieconflict, deel ik niet.

Er zijn altijd jonge mensen geweest die de plekken van oudere mensen wilden innemen, en er zijn altijd oudere mensen geweest die die plekken niet wensten op te geven – maar die ook niet blind waren voor, laten we zeggen, de discrete charmes van de jeugd.

Tár kan het niet verdragen dat haar plaats om Mahler te dirigeren wordt ingenomen door een man, Kaplan (Mark Strong), voor wie zij als dirigent geen enkel respect heeft. En met wie zij bovendien een merkwaardige verhouding had. Kaplan is rijk en een mecenas van de schone kunsten, met name de muziek, en Tár heeft ook direct en indirect van hem en zijn giften geprofiteerd.

Tijdens een Mahler-uitvoering in de concertzaal in Berlijn vindt vervolgens het incident plaats dat doet denken aan Goecke. De transgressie is een performance an sich, al gaat Tár verder dan Goecke. Dat ze er zonder rechtszaak vanaf lijkt te komen heeft allicht te maken met het feit dat ze vrouw is of dat ze tijdig de benen heeft genomen naar een land dat geen uitleveringsverdrag heeft met Duitsland. Tár eindigt met het exil. Een passend einde voor een film die gaat over een genie, verstrikt in isolatie en werk waaraan alles wordt opgeofferd, inclusief het eigen kind. Die opoffering voor het hogere – hoewel het hogere en de eigen carrière elkaar aardig overlappen – kan niet zonder gevolgen blijven. Dat is oud nieuws, het aardige is dat het genie voor de verandering een vrouw is.

Genie en gewiekste baantjesjager

In de serie films over al dan niet fictieve genieën kan Tár naast Amadeus (1984) van Milos Forman worden gelegd. Waar die film ging over de vreugde van het genie dat zijn genialiteit dankt aan het feit dat hij het kind in zich wist te behouden, daar behandelt Tár pure vreugdeloosheid. Het is de vraag of Tár ooit kind is geweest. Zij is het genie in tijden van mediatraining, het genie als gewiekste baantjesjager. Het mag duidelijk zijn dat genialiteit hier geïroniseerd is. Waar elke autoriteit is ontmaskerd, daar wordt ook de geniale medemens afgeschminkt.

Iemand zei dat Tár een erg Amerikaanse film is, en hoewel de film grotendeels in Berlijn speelt, klopt dat. Als je bijvoorbeeld niet weet wie Kavanaugh is (een conservatieve rechter in het Amerikaanse Hooggerechtshof) mis je een grap. De film gaat ook over de vraag wat cultureel kapitaal is, hoe je het inzet en hoe je het kunt verliezen. Zo zit de film vol met subtiele en minder subtiele verwijzingen naar andere kunstwerken en bestaande personen. De vraag aan de toeschouwer is: herkent u die verwijzingen?

Zo is er een verwijzing naar de film Hilary and Jackie (1998) van Anand Tucker over Hilary en Jacqueline du Pré. Vrouwen, klassieke muziek, genialiteit en tragedie spelen ook daar een rol, zij het dat de vrouwen daar nog uitvoerend kunstenaars waren.

Leonard Bernstein

Eén naam kan niemand die Tár heeft gezien ontgaan zijn, en dat is die van Leonard Bernstein (1918-1990), dirigent, componist en pianist. Het is de moeite om Bernsteins carrière nader te bekijken, omdat Társ carrière een spiegelbeeld lijkt van de zijne.

Tár komt uit een eenvoudig milieu in Staten Island en zo ze iets is dan is ze een social climber. Haar genialiteit mag onomstreden zijn, het sociale spel blijft ze spelen met het bevroren ongemak van iemand die weet dat de eigen ontmaskering slechts een kwestie van tijd is. Blanchett speelt feitelijk een actrice die niet kan acteren, een uitmuntende prestatie.

Bernsteins vader was een orthodoxe Jood die Rusland verliet om te ontsnappen aan de tsaristische dienstplicht, die met name voor Joden geen pretje was. Zijn moeder kwam ook uit Rusland en werkte op haar 14de al in textielfabrieken in Amerika.

Bernsteins carrière begint met een furie die je vermoedelijk nodig hebt om social climber te worden. Op zijn 25ste componeert hij een liederencyclus genaamd Ik haat muziek met teksten als ‘Muziek dat zijn heel veel mensen in een grote, donkere zaal/ waar ze eigenlijk helemaal niet willen zijn.’

Bernstein neemt hier het perspectief van een kind in, maar toch interpreteer ik deze cyclus ook als een provocatie, een sneer naar de wereld waarvan hij deel wilde uitmaken, maar die hij ook doorzag.

Elke intelligente social climber zal de wereld waartoe hij (of zij) wenst te behoren doorzien en de mensen met wie hij zich wenst te associëren vroeg of laat minachten. Dat dit tot zelfminachting zal leiden mag evident zijn. Dat geldt voor Tár, en ik vermoed dat het ook voor Bernstein gold.

Iedereen tongzoenen

Er zit een prachtig en betekenisvol moment in de film, wanneer Tár in haar ouderlijk huis op Staten Island als gevallen vrouw een video bekijkt van een van de Young People’s Concerts in Carnegie Hall in New York, van de jonge Bernstein. Hij probeerde de jeugd daar liefde voor muziek bij te brengen.

Vlak daarvoor hebben we Tár horen voorlezen uit haar boek Tár on Tár, met bijna ondraaglijke clichés, die overigens belachelijk worden gemaakt door haar protegé, een Russische celliste. Het zijn de woorden van Tár die Bernsteins woorden kleuren. Ook zijn goedbedoelde tekst maakt plotseling een pompeuze, lege indruk. Als een sommelier die over wijn praat.

Een vriend van Bernstein zei over hem, nadat Bernstein gescheiden was: ‘Hij stopte zijn tong in iedere mond, man of vrouw, hij wilde de hele wereld tongzoenen.’

Als Bernstein een halve eeuw later was geboren en een vrouw was geweest, dan was hij een soort Tár geworden. Het schandaal had hem, vrees ik, niet overgeslagen.

Het werkelijke schandaal in de film Tár zit in de assimilatie van Tár. Zij heeft zich te goed aangepast aan de wereld waartoe zij wilde behoren, zonder te beseffen dat zij daar slechts werd gedoogd.

Bernstein stierf voor hij zijn meesterwerk kon componeren.

Begrip voor de affaire

Zestien jaar voor Tár speelde Cate Blanchett al een geschandaliseerde vrouw in een van mijn lievelingsfilms, Notes on a Scandal van Richard Eyre, gebaseerd op de gelijknamige roman van Zoë Heller. Ze speelt daarin Bathsheba (Sheba) Hart, een lerares die kunstonderwijs geeft op een middelbare school in Engeland, waar ze een affaire begint met een 15-jarige jongen. Sheba zelf is overigens getrouwd met haar eigen leraar, die ze ontmoette toen ze 20 was.

Het aardige aan deze film is dat de kijker wordt verleid om alle begrip te hebben voor de affaire. Het schandaal is hoe de omgeving reageert op de affaire. Voor beide films geldt: het ongepaste verlangen, de ongepaste handeling is een bron van vreugde voor de omstander.

Dat de affaire aan het rollen komt, is te wijten aan een vereenzaamde, verbitterde en jaloerse collega van Sheba, Barbara Covett, gespeeld door Judi Dench, die niet kan verdragen dat ze haar liefdesobject (Sheba) moet delen met een 15-jarige.

Het kwaad vertoont zich in de door Judi Dench prachtige geacteerde wanhopige achterbaksheid.

In Tár speelt Blanchett eigenlijk de rol die Dench speelde in Notes on a Scandal. Maar waar die film eindigt met Dench die een nieuw slachtoffer lijkt te hebben gevonden, eindigt Tár met een catharsis.

In haar exil dirigeert Tár verder. Dat de muziek daarbij slechts geluidsdecor is bij puur entertainment, is voor haar onbelangrijk. Ze dirigeert alsof haar leven ervan afhangt. Haar val was een bevrijding, en misschien geldt dat ook wel voor Goecke.

Voor het eerst geloof je haar genialiteit, voor het eerst is ze meer dan een baantjesjager tussen baantjesjagers, een haai tussen haaien. Voor het eerst begrijp je haar onmenselijkheid, en haar onmenselijkheid lijkt zelfs redelijk.

Daar, in haar exil in Azië, verwacht Tár niets meer van de mensen, maar alles van de muziek.