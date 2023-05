Het scenario van ‘The Mother’ lijkt door AI gegenereerd ★★☆☆☆

The Mother

Bij Netflix weten ze het een en ander van algoritmen, dus het hoeft niet te verbazen dat de nieuwste filmproductie van de streamingdienst aandoet alsof AI het scenario heeft gegenereerd. In werkelijkheid schuilt er een trio schrijvers achter The Mother, een actiefilm over een vrouwelijke huurmoordenaar, maar veel denkwerk kan het verhaal niet gekost hebben. Terwijl scenarioschrijvers in Hollywood het werk inmiddels hebben neergelegd uit onvrede over de slechte betaling van bedrijven als Netflix, is The Mother de onbedoelde illustratie van hun stakingseisen. Een goed scenario kost tijd en geld.

Jennifer Lopez speelt de naamloze titelheldin, die na een avontuur in het Amerikaanse leger en een uitstapje in een criminele bende voor het rechte pad kiest. Ze verraadt haar voormalige opdrachtgevers, die allebei de vader van haar ongeboren kind kunnen zijn. De baby wordt na de geboorte ondergebracht in een stiefgezin, als onderdeel van een getuigenbeschermingsprogramma.

Niet alleen het scenario ontwikkelt zich op de automatische piloot, ook de toch behoorlijk ervaren regisseur Niki Caro (Whale Rider, Mulan) lijkt weinig moeite te hebben gedaan. De toon van de film is onevenwichtig en de montage is rommelig, vooral in de actiescènes. Af en toe leeft The Mother op, bijvoorbeeld in het deel dat zich op Cuba afspeelt, maar lang duurt dat nooit.

Alleen Lopez heeft er duidelijk zin in: de 53-jarige actrice bewijst dat ze makkelijk een actiefilm kan dragen. Jammer dat het deze is.