Het samenspel van Pablo Martín Caminero Trio is zuiver, opgewekt en intens, en een genot om naar te kijken ★★★★★

Pablo Martín Caminero Trio.

Als de eeuwige hoofdrolspeler van de flamenco een keer zijn mond houdt, dan kan er een wereld opengaan en een heel ander verhaal worden verteld. De altijd vernieuwing zoekende Flamenco Biënnale Nederland liet de gitaar twee weken geleden al van het podium duwen door een piano, een cello en een handvol Afrikaanse percussie. En bij het slotweekend van het festival, dat wonder boven wonder nagenoeg in zijn geheel kon worden afgewerkt in Amsterdam en Rotterdam, treedt in LanterenVenster een machtig trio aan van de contrabassist Pablo Martín Caminero, met niet meer dan een piano, percussie en de trommeldoos van de cajon aan zijn zijde.

Caminero komt uit de hippe flamencojazzscene uit Madrid, en de beroemde broedplaats Café Berlin. Hoe levendig en avontuurlijk die gemeenschap is, blijkt wel bij deze spectaculaire show. Caminero speelt klassieke meesterwerken, van Manolo Sanlúcar tot Vicente Amigo, maar dan ontdaan van die altijd maar in perfectie trillende en getokkelde gitaarsnaren.

De melodieën die Caminero uitzet zijn aanvankelijk nog herkenbaar, hoewel donker zwoegend vertolkt, in houtachtige pracht. Maar als de pianist Moisés Sánchez daarna de draad oppakt, trekt het trio de composities compleet weg bij de Andalusische oerkunst, en diep de jazz binnen. Dat heldere perspectief geeft deze flamencojazz een stoot nerveuze frisheid mee.

Het samenspel van het trio is zuiver, opgewekt en intens, en een genot om naar te kijken. Als Caminero een gestreken bas speelt, bijvoorbeeld in het adembenemende intro van het stuk Alcazár de Sevilla van Paco de Lucía, betreden we een magisch woud van geluid, bij mystieke klankkleuren. Het is nauwelijks nog herkenbaar, maar wat een grenzeloze schoonheid krijgen we hier te verwerken.

Wie Caminero ook wil ontdekken, doet er goed aan het net verschenen album Al Toque te raadplegen: een muzikale troost bij de aanstaande, concertarme dagen.