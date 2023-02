Het samengeraapte zooitje achter The Mo dook met Nancy succesvol de golf van de new wave in

Nancy, she’s a rollerskater

She goes so fast, you can’t beat her

– Nancy, The Mo (1980)

Ingetogen, verveeld bijna, stond zangeres Heili Helder van de kortstondige popsensatie The Mo op een avond in november 1981 een verslaggever van het Nieuwsblad van het Noorden te woord. Helder, 25 jaar destijds, was vermoeid en de atypische band uit Delft begon flinke barsten te vertonen.

Twee troeven waren uitgespeeld, Nancy in oktober 1980 en Fred Astaire in 1981, de grootste hit van een curieus kwartet dat de handen bij toeval ineen had geslagen. Amper twee jaar na de oprichting was de lol er al weer vanaf. Helder was de ‘kleine zaaltjes’ beu en voelde zich nooit senang op het podium.

Na een opleiding tot verpleegkundige had ze drie jaar in Engeland gewerkt. Toen ze in een Delftse krant een advertentie las waarin om bandleden werd gevraagd, sloot ze zich aan bij The Mo. De oproep was van twee avontuurlijk ingestelde broers, Clemens en Huub de Lange. De oud-studenten aan wat toen nog de Technische Hogeschool heette, maakten in Delft na diverse wereldreizen pas op de plaats en doken op de golf van de new wave als toetsenisten de muziek in.

De bandnaam was ontleend aan een Japans spelletje, zogenaamd. In werkelijkheid was Ton van den Bremer van platenmaatschappij Polygram de bedenker, nadat hij – doordenkertje – een cassettebandje met het woord ‘demo’ erop had gezien.

The Mo in 1980. Beeld ANP

De keuze van de instrumenten was eigenzinnig: geen gitaren, maar elektrische piano’s en een fagot. Vooral Fred Astaire sloeg aan, tot in Azië aan toe. Het was een opwekkend, poppy liefdesliedje waarin de Amerikaanse danser, zanger en acteur als voorbeeld wordt gesteld: Just a summer love affair, made me feel like Fred Astaire.

Kleurrijke plastic pakken, ontworpen door Clemens de Lange, droegen bij aan het imago. Het succes was overweldigend. De eerste plaat, Mo, werd in achttien landen uitgebracht en ging 40 duizend keer over de toonbank. Tv-optredens in Toppop en Countdown bevestigden de status van de band.

Huub de Lange stapte als eerste uit de band, in 1981 al, zijn broer Clemens en Helder volgden snel. Alleen drummer Harm Bieger bleef achter. Een doorstart met een andere zangeres, de 17-jarige Linda Bloemhard, rekte het bestaan nog even op, maar in 1985 viel het doek definitief.

Hoogst zelden blikten de bandleden terug op de tumultueuze succesjaren. In 2022 maakte Heili Helder schoorvoetend een uitzondering voor de VPRO Gids. Het was allemaal te snel gegaan voor het ‘samengeraapte zooitje’, zei ze. Onbesproken bleef een van de oorzaken van de oplopende spanning binnen de band: liefdesperikelen.

Heili Helder trok zich terug uit de muziek en sloot zich aan bij de vrouwenbeweging. In de jaren negentig was ze actief in Waterproof, een vrouwentheatergroep uit Nijmegen. Lange tijd verzweeg ze dat ze de zangeres van The Mo was geweest, tot haar interview met de VPRO Gids.

Daarin vertelde ze dat ze ten minste één tastbare herinnering heeft aan de dolle jaren. In 1981 stuurde de band de single Fred Astaire naar de naamgever. ‘Hij schreef terug dat hij het een mooi nummer vond. Die brief heb ik nog steeds.’

