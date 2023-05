Het rustige vertelzingen van de middeleeuwse Walther von der Vogelweide kun je overlaten aan Anne Azéma ★★★☆☆

Het Ensemble Phoenix Munich, gespecialiseerd in middeleeuwse muziek, is ontwapenend eerlijk. Want van Walther von der Vogelweide, staat in het cd-boekje, de grote minnezanger die leefde rond 1200, kennen we welgeteld één melodie. De rest moeten hedendaagse musici knippen, plakken, vermoeden of in het uiterste geval dan maar zelf componeren.

De bekende noten horen bij Nû alrêst lebe ich mir werde, Middelhoogduits voor ‘nu pas leef ik waardig’. In het stuk, beter bekend als het Palästinalied, mijmert een kruisvaarder bij de aanblik van de stad Jeruzalem. Het lied bleef eeuwenlang populair, net als andere hoofse, satirische en stoute stukken uit Walthers pen.

Bij muziek van acht eeuwen oud moet het oor even wennen. Maar het rustige vertelzingen kun je overlaten aan de gelouterde Anne Azéma en luitist Joel Frederiksen. Hoewel Alte clamat Epicurus, over de geneugten van een dikke buik, best wat vetter had gemogen.

Ensemble Phoenix Munich Walther von der Vogelweide Klassiek ★★★☆☆ Deutsche Harmonia Mundi