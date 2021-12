Het Rotterdams Philharmonisch Orkest is met de Messiah van Händel voller en gladder dan een barokensemble, maar net zo wendbaar★★★★★

Barokdirigent Jonathan Cohen Beeld Marco Borggreve

‘Amen’, juicht het Groot Omroepkoor. De slotfrase van Händels Messiah galmt zaterdagmiddag door de Grote Zaal van de Rotterdame Doelen. Het zal voorlopig weer de laatste keer zijn dat er publiek bij is: de derde lockdown is later die avond aangekondigd.

Onder leiding van de Engelse dirigent Jonathan Cohen speelt het Rotterdams Philharmonisch Orkest voor het eerst sinds vijftig jaar het oratorium dat geboorte, lijden en dood van Jezus beschrijft. Het RPhO is voller en gladder dan een barokensemble, maar net zo wendbaar. Onder Cohen reageert het heel direct op de tekst. ‘His yoke is easy, and His burthen is light’ (zijn juk is zacht en zijn last is licht) klinkt gewichtloos. De wonden die Christus voor de mensheid oploopt, zijn hoorbaar in violistische zweepslagen.

Je kunt de instrumentale bezetting van Messiah zo gek maken als je wilt. In 1859, honderd jaar na Händels dood, werd het werk uitgevoerd met ruim 3000 musici. Cohen bleef dichtbij de oorsprong: strijkers, continuo en schaars maar effectief ingezette trompetten en pauken. Fijn voor de zangsolisten, want die moeten hard werken in De Doelen. Dat was te merken aan bas Matthew Rose. De indrukwekkend lange man met baard heeft een sappige en krachtige diepte, maar hij intoneert geforceerd te hoog.

Had Messiah, net als Bachs Matthäus-Passion, ook maar een evangelist, want van tenor Andrew Staples krijg je geen genoeg. Met het eerste hoogtepunt uit het werk, het begeleide recitatief Comfort ye wurmt hij zich in je hoofd met zijn klare klank. Met de power van sopraan Emooke Baráth, engelachtige articulatie van countertenor Andreas Scholl en het retegoed zingende Groot Omroepkoor begint de kerstlockdown jubelend en ontroerd.