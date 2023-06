Het Rotterdams Philharmonisch heeft de zaken prima op orde, maar bij Bruckner wringt het in de details ★★★☆☆

Dat was schrikken bij het Rotterdams Philharmonisch Orkest: chef-dirigent Lahav Shani kondigde in januari aan dat hij in 2026 vertrekt. Shani, gekomen in 2018, gaat naar de Münchner Philharmoniker. Hij volgt er Valeri Gergiev op.

Met de Zevende symfonie van Anton Bruckner komt Shani’s Rotterdamse albumteller op drie. De opname vormt de weerslag van zaalconcerten in juni vorig jaar. Zo’n veelgespeelde Bruckner is niet de opwindendste keus. En in de zwaar bezette discografie is het evenmin de opwindendste versie.

Orkesttechnisch heeft het Rotterdams Philharmonisch de zaken prima op orde. De strijkers putten uit een rijk kleurenarsenaal, de blazers blinken uit in machtige akkoorden. Maar het wringt in de details. Langzame melodieën neigen soms naar sloom. Een vertraging verloopt niet organisch, maar academisch. Shani’s Bruckner houdt iets ouderwets. En nu moet 010 dus op zoek naar een nieuwe. Niet raar opkijken als daar een dwarse Fin uitrolt, de 23-jarige Tarmo Peltokoski.

Rotterdams Philharmonisch Orkest Bruckner Zeven Klassiek ★★★☆☆ Warner Classics