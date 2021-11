Het rommelige en oubollige Wild Mountain Thyme slaat de plank flink mis ★☆☆☆☆

Wild Mountain Thyme

Ierland is prachtig, bewijzen de gloedvolle landschapsopnamen in Wild Mountain Thyme. Veel meer dan dat weet de film helaas niet over te brengen. Wat een merkwaardig rommeltje is deze romantische komedie, die zich afspeelt in een boerengehucht dat zo op een ansichtkaart kan staan. De Amerikaanse toneel- en filmschrijver John Patrick Shanley (Moonstruck, Doubt) verfilmde een eigen toneelstuk en slaat daarbij de plank flink mis. De oubollige toon, de mislukte Ierse accenten van de acteurs, de wereldvreemde humor, de hopeloos toneelmatige dialogen, de volstrekt onlogische plot: het is allemaal even ongemakkelijk, net als de liefde tussen de buren Rosemary (Emily Blunt) en Anthony (Jamie Dornan).

Wild Mountain Thyme Romantische komedie ★☆☆☆☆ Regie John Patrick Shanley. Met Emily Blunt, Jamie Dornan, John Hamm, Christopher Walken. 102 min., in 17 zalen.