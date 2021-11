Het requiem van Hawar Tawfiq is een rijk stuk, dat vertrouwd aanvoelt en toch origineel is ★★★★☆

Componist Hawar Tawfiq. Beeld Els Zweerink

Een mooie traditie is het: elk jaar trapt het Bossche festival November Music (nog tot volgende week zondag) af met een nieuw requiem, de rooms-katholieke mis voor de doden. De componisten die de eervolle opdracht krijgen, vatten het begrip doorgaans wat breder op. Zo is er in het Requiem des fleurs et des nuages van Hawar Tawfiq (38) amper een spoor van religiositeit te bekennen.

Voor dit meertalige werk voor orkest en bariton koos Tawfiq voor gedichten van Hans Andreus, de Vlaamse priester Anton van Wilderode en de hedendaagse Koerdische dichter Bachtyar Ali. De laatste omschreef de dood als een vriend ‘die ons de gelegenheid geeft om bloem te zijn, om wolk te zijn, om water te zijn’ – zwaarmoedig is dit ‘requiem’ dus ook al niet.

Wat is het wel? Een rijk stuk, dat door de impressionistische texturen vertrouwd aanvoelt en toch origineel is, blijkt vrijdag in het Jheronimus Bosch Art Center (de voormalige Sint-Jacobskerk uit 1905). Tawfiq schrijft transparant, maar met bruis, en lijkt gericht op de verwondering in klank. De basklarinet neemt de leiding met een mysterieuze partij. Tawfiqs Koerdische herkomst resoneert in het stuk, maar ligt er niet bovenop. De versterkte zither en het rijke slagwerk doen hun werk uitstekend.

De Philharmonie Zuidnederland klinkt hartstikke goed en dirigent Ed Spanjaard blijkt met sympathieke slag andermaal een meester in doseren. Bariton Thomas Oliemans blijft tot maat 58 verstopt in het orkest en zingt de troostrijke woorden prachtig. Het stuk duurt een halfuur, precies de juiste lengte, iets wat van Kaija Saariaho’s doorluisterprikkelloze Terra memoria (bij wijze van voorprogramma) niet gezegd kan worden. Nee, dan Tawfiq: een aanwinst voor het Nederlandse muzieklandschap.

De Philharmonie Zuidnederland onder leiding van Ed Spanjaard, vrijdag in Den Bosch. Beeld Jostijn Ligtvoet