Het reisverslag van een 24-jarige medicijnenstudent in Napoleons leger

Napoleon Bonaparte staat nog altijd bekend als groot militair genie. De keerzijde is dat er miljoenen soldaten stierven of gewond raakten tijdens de veldslagen die hij voerde. De nood aan artsen was daarom groot. De neerlandicus Emile Blomme ontdekte een reisverslag van een 24-jarige Vlaamse medicijnenstudent uit Nevele, die in dienst trad als chirurgijn in Napoleons Grande Armée. Zijn naam was Carolus Blomme (géén familie van de auteur).

Hoewel het niet meer dan een schriftje van 80 beschreven bladzijden is, zit Blommes relaas boordevol wetenswaardigheden. Hij maakt plunderende Kozakken mee, die zich als ‘varkens’ op vrouwen storten. De slag bij Leipzig vergelijkt hij met het laatste oordeel. De uitgever vertaalde Blommes tekst uit het Frans en plaatst deze in een uitvoerige inleiding in een bredere context door uit tal van andere ooggetuigenverslagen te citeren. Het is jammer dat niet ook de originele Franse tekst is opgenomen, maar voor de Napoleonliefhebbers valt er in Chirurgijn van Napoleon genoeg te beleven. Althans, voor wie niet terugschrikt voor ‘beenhouwers’ en geamputeerde ledematen.

Beeld Sub Rosa