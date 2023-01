Het razend populaire debuut van M.L. Rio heeft wel erg veel weg van ‘De verborgen geschiedenis’

De populariteit van hashtags als #BookTok en #Instabook bewijst dat jongeren echt wel willen lezen. Charlotte Remarque (24) bespreekt welke boeken dan.

Een prestigieuze universiteit. Een spookachtige campus in de herfst. Intellectuele obsessie. Een jongen van eenvoudige komaf die wordt meegesleurd in de intriges van een groep mysterieuze studenten, rijk, innemend, seksueel amfibisch en vol geheimen. En dan: een dode binnen de groep.

Nee, dit gaat niet alweer over Donna Tartts De verborgen geschiedenis, maar over Als wij schurken waren, de debuutroman van de jonge auteur M.L. Rio. De duistere campusroman is vijf jaar geleden verschenen maar onverminderd populair in het dark academia-genre. De rechten voor een televisieserie zijn inmiddels verkocht.

Gothic lijkt helemaal terug in de jeugdcultuur, als we kijken naar het grote succes van de serie Wednesday, de Netflix-remake van The Addams Family. Maar Wednesday is in dit decennium vrij van alle cynische humor die de oorspronkelijke Wednesday zo charmant maakte en verandert in een verhaal over vriendschap en zelfacceptatie. Het laat je achter met een overvol en misselijk gevoel, alsof je net een dubbele boterham met Nutella hebt gegeten.

Zo verhoudt ook Rio’s roman zich tot die van Tartt. Deze voorlijke jongeren dompelen zich onder in Shakespeare in plaats van de klassieke talen, maar verder zijn de verhaallijnen zo nauw aan elkaar verbonden dat Rio met de beste wil van de wereld niets anders had kunnen schrijven dan een slap aftreksel. De verborgen geschiedenis was net zo goed ongeloofwaardig, ook pretentieus, ook een opeenstapeling van esthetische overdaad om je aan te vergapen als je te oud bent voor Harry Potter, maar Tartts debuut was onmiskenbaar intelligenter dan Rio’s hommage.

Hoewel je verleid wordt om de gruweldaden van Tartts jonge classici als onvermijdelijk te zien, besef je uiteindelijk toch dat haar personages stuk voor stuk zelfingenomen zijn, doortrapt, opportunistisch of op z’n minst naïef. Dat is anders in Als wij schurken waren. Rio koestert haar Shakespeareans te veel, ze blijven tot het einde knuffelbaar, en de dood die hun levens voorgoed verandert, is een schuldeloos ongeluk in plaats van een moord met voorbedachten rade. Tartts hoofdpersoon Richard is geen held maar een medeplichtige, Rio’s Oliver is een opofferingsgezinde engel. Tartts slachtoffer was irritant, Rio’s slachtoffer een gewelddadige bullebak.

Wil Rio tegemoetkomen aan de (vermeende) wens van jongeren om alles uit te bannen dat problematic is? Ik hoop het niet, lang leve het moreel grijze personage.