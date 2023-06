Het raadselachtige ‘Silo’ schuift mooi een paar genres in elkaar ★★★★☆

Rebecca Ferguson Sundström in ‘Silo’.

In de meeste dystopische series, vooral in de post-apocalyptische variant, zijn we onderweg. Zie: The Last of Us, The Walking Dead, Station Eleven en vele anderen. Maar de bewoners van een reusachtige silo, in de serie Silo, honderden verdiepingen onder het aardoppervlak, kunnen nergens heen. Ze leven inmiddels generaties lang onder de grond, in de vaste overtuiging dat de aarde onbewoonbaar is. De hele geschiedenis van de silo is bij het jaar nul opnieuw begonnen, en het is verboden om voorwerpen (of kennis) van voor die tijd te bezitten. Een tijd die wordt aangeduid als the before.

Over de auteur

Mark Moorman schrijft voor de Volkskrant over series, fotografie en populaire cultuur.

Het beeld van een desolate aarde wordt geprojecteerd op schermen in een aantal centrale ruimten, al is het maar om de bewoners van de silo er elke dag weer aan te herinneren dat ze veroordeeld zijn tot een leven als molmensen. Er klopt hier iets niet, zo veel is al snel duidelijk, daarvoor hoef je niet per se geschoold te zijn in het dystopische genre.

Hoewel Silo een aantal uitstekende acteurs in de hoofdrollen heeft, is de echte hoofdrolspeler de silo zelf, een fraai staaltje production design, waar met behulp van CGI en een aantal enorme sets een overtuigende onderaardse wereld is ontstaan, langs een eindeloze wenteltrap, die ook sociaal de verbinding vormt tussen onder- en bovenwereld – maar niet met de buitenwereld. In de eerste aflevering volgen we Allison Becker (Rashida Jones), die op de IT-afdeling werkt en net iets te nieuwsgierig is naar de spelregels van de samenleving. Als ze op een oude harde schijf (computergeheugen) stuit, overblijfsel uit oude tijden, raakt ze ervan overtuigd dat er informatie wordt achtergehouden en dat de antwoorden buiten liggen, in die verboden wereld achter de luchtsluis.

In een volgende aflevering ligt de aandacht bij Juliette Nichols (de Zweedse actrice Rebecca Ferguson), een vrouw die diep onder de grond werkt aan het onderhoud van de reusachtige generator, die de silo draaiende houdt. De oude sheriff zal zijn redenen hebben om haar tot opvolger te benoemen, maar het is zeker dat ze meteen diep in een complexe moordzaak zit, die raakt aan de geheimen van de silo.

Silo, van showrunner Graham Yost, gebaseerd op de verhalen van Hugh Howey, schuift mooi een paar genres in elkaar: een speurder die in een vijandige omgeving op zoek moet naar antwoorden. En het verhaal van een raadselachtige samenleving waarin enkelen zich afvragen wat toch die lichtpuntjes aan de nachtelijke hemel zijn.

We zijn inmiddels op de helft van het eerste seizoen. De laatste aflevering heeft de intrigerende titel ‘Outside’, maar inmiddels is ook een tweede seizoen aangekondigd. De antwoorden op alle mysteries zullen zich gedoseerd aandienen.