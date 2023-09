Het puntje op de ‘i’ van diamonds bleek een mond-met-uitgestoken-tong-logo, het handelsmerk van de Rolling Stones

Advertentie in de Hackney Gazette van 23 augustus van de 'Hackney Diamonds Glass Repair', een hint van de de Rolling Stones over hun aanstaande nieuwe album. Beeld Getty Images

Het had een verrassingsfeestje moeten worden, maar dat werd door de organisator zelf vakkundig om zeep geholpen. De Rolling Stones wilden woensdag live vanuit Londen bekendmaken dat er eindelijk een nieuw album van de band gaat verschijnen. Dat is groot popnieuws, want een album met nieuw liedwerk laat al achttien jaar op zich wachten.

Maar de oudgediende bandleden Keith Richards (79), Mick Jagger (80) en Ronnie Wood (76) vonden hun aankondiging zelf kennelijk ook zó bijzonder, dat ze die niet voor zich konden houden.

Eind vorige maand verscheen een raadselachtige advertentie in de Londense wijkkrant Hackney Gazette. Het leek een promotie voor een nieuwe winkel: ‘Hackney Diamonds, specialist in glasreparatie, opening september 2023’, stond in de krant. En dan de volgende regels, die waarschijnlijk toch minder mysterieus waren dan de Stones zelf hadden gedacht: ‘Our friendly team promises you satisfaction. When you say gimme shelter, we’ll fix your shattered windows.’ Het puntje op de ‘i’ van diamonds bleek bij nadere inspectie een kleine mond-met-uitgestoken-tong-logo, het overbekende handelsmerk van de Stones.

Over de auteur

Robert van Gijssel is sinds 2012 muziekredacteur bij de Volkskrant, met speciale interesse voor elektronische muziek en dance en de hardere muziekgenres.

Daarmee lag het nieuws natuurlijk op straat. Maandagavond bevestigde de ‘grootste rock-’n-rollband op aarde’ wat al twee weken rondging onder de fans. Inderdaad: de Rolling Stones komen met een album vol nieuw liedwerk genaamd Hackney Diamonds, waarmee het zestigjarige - en dus diamanten - jubileum nog maar eens in het zonnetje wordt gezet.

Lang gespeculeerd

Er wordt al lang gespeculeerd over een nieuwe Stonesplaat met liedjes van het schrijversduo Jagger & Richards, alias The Glimmer Twins. Het bleef maar stil na die laatste plaat A Bigger Bang uit 2005 en vooral Keith Richards had daar grote moeite mee. In een interview met de Volkskrant in 2015 zei hij dat hij de lange studiostilte eigenlijk onbetamelijk vond. ‘Ik vind dat echt een beetje belachelijk voor een band die gewoon nog speelt.’

Mick Jagger lag altijd dwars, volgens Richards. ‘Ik wil graag, maar vang steeds bot: te druk, geen tijd, niet in de buurt.’

Kennelijk is het Richards, wiens liedschrijf- en gitaarvingers volgens zichzelf nog altijd jeuken, toch gelukt de band weer samen in een studio te krijgen. Dat is knap, want het is bekend dat Mick Jagger en Keith Richards elkaar slecht kunnen verdragen.

Graag alleen

Jagger is graag alleen, ook op tournees. En Richards houdt maar niet op zijn oude bandmaat te sarren. In zijn gevierde biografie Life uit 2010 deelde hij gevoelige en persoonlijke details over onder andere het liefdesleven van Jagger. Die eiste - en kreeg - excuses.

De Stones bleven wel volop optreden, ook na het overlijden van drummer Charlie Watts in 2021. En de band bracht in 2016 toch nog een nieuw album uit: Blue & Lonesome. Maar daarop speelde de band alleen bluescovers en dus geen nieuw Stones-werk. Dat moet wel verschijnen op Hackney Diamonds, al worden de bijzonderheden over de studioplaat én de al dan niet geslaagde samenwerking tussen de heren pas woensdag gedeeld.

De band liet wel al een 17 seconden durend fragment van een nieuwe single genaamd Angry ontsnappen. Daarop horen we een opvallend harde en strakke drumbeat, een krakende gitaarriff en een eerste kreet van Jagger: ‘Don’t get angry with me.’