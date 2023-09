Het publiek staat met de neus op de vijandelijkheden bij strafkamp-opera ‘Uit een dodenhuis’

De bariton Leigh Melrose (midden) in Janáceks opera ‘Uit een dodenhuis’. Beeld Volker Beushausen, Ruhrtriennale 2023

Het begint met gebrul in de verte. Dan stormt de meute aan. Mannen zijn het, allemaal mannen. Wanneer ze je in de Jahrhunderthalle van Bochum tot op een decimeter voorbij rennen, wappert de wind. Ongebruikelijk is het speelvlak voor de opera Uit een dodenhuis (1928) van de Tsjech Leos Janácek: een voetbalveld lang en een tennisbaan breed. Even ongebruikelijk is het stuk zelf, een strafkampdrama met louter kerels.

Het jaarlijkse kunstenfestival Ruhrtriennale gaf de regie aan de Rus Dmitri Tsjernjakov, ook bekend van producties bij De Nationale Opera in Amsterdam. Tsjernjakov dacht: zo’n onfrisse historie moet ongemak zaaien. Het publiek gaat niet vanaf een zetel kijken hoe gevangenen elkaar jennen en afrossen. Stoelen vallen in de voormalige fabriekshal dan ook niet te bekennen. Een deel van de toeschouwers staat op het beton, met z’n neus op de zangers. De rest kijkt toe vanaf smalle steigers die reiken tot driehoog. Onderdompeling is Tsjernjakovs ideaal. Maar werkt het?

Elke regisseur loopt aan tegen het probleem dat Uit een dodenhuis geen dragende karakters kent. Janácek monteerde de muziek losjes rond vier anekdotes, naar een boek van Fjodor Dostojevski. Die zat als politieke gevangene een tijd vast in Siberië. Tsjernjakov, anti-Poetin als hij is, had actuele toespelingen kunnen maken, denk aan Aleksej Navalny. Hij had de Wagnergroep binnen kunnen smokkelen, een bizarre mannenclub bij uitstek. Maar liever toont hij een stuk of vijftig alledaagse types die elkaar verhalen vertellen en elkaar om de haverklap verneuken.

We kunnen hem bijna aanraken, de nieuweling Aleksandr Petrovitsj Gorjantsjikov. Hij is amper in de goelag, of hij wordt al in elkaar getremd. Net zo makkelijk schoppen de etters de kruk weg onder de jonge Aljeja met de klompvoet. Ja, de mannen van het geweldig zingende operakoor uit Brno bepotelen en vernederen elkaar met

verve.

Melodieuze aria’s vond Janácek minder geschikt voor de verhalen rond gefnuikte liefde, marteling en moord. Weerbarstige spreekzang des te meer, Die wordt in Bochum vertolkt door een stel puike solisten. Als gevangene Skoeratov snoeft dat hij een rivaal in de liefde vol lood heeft gepompt, beeldt de tenor John Daszak trefzeker uit hoe hij aan het malen slaat. Leigh Melrose, nog zo’n begenadigd acteur, toont als Sjisjkov haarfijn hoe hij zijn lief Akoelina de keel doorsneed. En Aljeja, de gevoelige ziel, komt voorbeeldig tot leven via de jonge Oezbeekse tenor Bekhzod Davronov.

Maar ook al kijken de bajesklanten je soms intimiderend in de ogen, de bijzondere setting garandeert nog geen bijzondere ervaring. Van dichtbij is nepbloed des te duidelijker nepbloed. Slaan en schoppen blijft braaf. Als er al ongemak in de botten kruipt, dan alleen vanwege de ontbrekende stoel. Eén bezoeker wordt onwel en verlaat de hal per brancard.

Een ander minpunt is dat het orkest, de Bochumer Symphoniker, zit weggestopt. Ook dirigent Dennis Russell Davies heeft dankbaarder voorstellingen gekend. Hij staat met zijn rug naar het drama en ziet geen zanger. Al wat hij kan doen, is gestaag doorzwaaien in die meesterlijk stugge, uit oerdriften puttende muziek van Janácek.

‘In elk wezen een vonkje Gods’, schreef de componist bij wijze van motto in de partituur. Wat die strafkampsloebers ook hadden uitgespookt, het bleven mensen. Als Gorjantsjikov ten slotte wordt vrijgelaten, lijkt regisseur Tsjernjakov mee te buigen met die humanistische boodschap. De volgevreten kampcommandant trakteert zelfs op donuts.

Maar dacht die malle Gorjantsjikov nu werkelijk dat hij vrijkwam? Tsjernjakov ensceneert de slotscène als een wensdroom. Pas als het orkest de allerlaatste akkoorden speelt, spat die uit elkaar. Gorjantsjikov blijft hier, tussen de gekken en criminelen. Het gekerm van de bariton Johan Reuter jaagt het kippevel over de rug.

Uit een dodenhuis Opera ★★★☆☆ Van Leos Janácek, door Dmitri Tsjernjakov (regie), Bochumer Symphoniker, Koor van het Nationaal Theater Brno o.l.v. Dennis Russell Davies 31/8, Bochum, Jahrhunderthalle, t/m 9/9.