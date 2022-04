Het publiek leefde mee met Monica, het meisje dat op een dag plotseling niet meer op school kwam

Circus Custers Beeld ANP

Ik denk wel eens aan Monica,

ze is niet lang bij ons op school gebleven.

Monica, Circus Custers (1987)

Zestien jaar voordat de Amsterdammers Joseph Custers en Herman Erbé met Monica een bescheiden, maar tijdloze hit hadden met een liedje over een echtscheiding, was het thema al eens onder de aandacht gebracht door eendagsvlieg Herman van Keeken. In Pappie loop toch niet zo snel (1971) rent een meisje resoluut achter aan haar vader aan, om te voorkomen dat hij met de noorderzon verdwijnt.

Dat lukt zowaar. ‘Toen ik zo mijn kleine meisje hoorde snikken, nam ik haar op mijn arm en ging naar huis terug.’

Ook in de smartelijke vertelling van het duo Circus Custers uit 1987 staat het verhaal van het kind centraal. Monica vergaat het aanmerkelijk minder goed dan het anonieme meisje in de hit van Van Keeken. ‘Ze woont nu met haar moeder in een andere stad, dat heeft ze ons geschreven.’

Monica sloeg aan. Het publiek leefde mee met het meisje dat op een dag plotseling niet meer op school komt. Het was dj Hugo van Gelderen van de Tros die Monica in zijn radioprogramma voor het eerst onder de aandacht bracht. Frits Spits adopteerde het nummer vervolgens in zijn Avondspits.

Het ontroerde hem, schreef hij later in zijn boek De standaards van Spits II. ‘Verbeeldde ik me dat ik bij haar in de klas zat en de meester hoorde vertellen over de huwelijksproblemen van haar ouders? In gedachten hoorde ik het geschreeuw, de ruzies, zag ik Monica diep onder de dekens wegduiken om het maar niet te horen, voelde ik haar vertwijfeling, onmachtig haar verdriet te delen.’

De tekst was geschreven door een kennis van Spits, technicus Bert Vervoorn. Met hem had hij al in de jaren zeventig jingles gemaakt. Als tekstschrijver leverde Vervoorn ook bijdragen aan de reeks Kinderen voor kinderen en verrijkte hij het repertoire van Erik Mesie en Gerard Cox, maar met Monica beleefde hij zijn grootste moment.

Dat gold ook voor Circus Custers, het duo dat van 1980 tot 1996 in de muziekscene een onduidelijke positie innam. Custers (1951) en Erbé (1949) stonden met het ene been in de kinderwereld en het andere in de popmuziek. ‘Mensen kunnen ons niet plaatsen’, was in 1994 hun conclusie in het AD. Dat kwam ook door de naam. Circus Custers beloofde andere dingen dan Custers en Erbé voor ogen hadden.

Met Monica, Verliefd en een ander naamliedje, Louise, haalden ze de top-40, maar kinderen vormden hun grootste schare fans. Ze leverden bijdragen aan Sesamstraat en De blufshow en werden in 1992 beloond met een Edison voor hun kinderrepertoire.

Helaas werd Monica een blok aan hun been, ze kwamen niet meer van haar af. Overal eiste het publiek Monica, in elke zaal en op elk podium. Volgens Spits zou het nummer daardoor zelfs voor een verwijdering tussen Erbé en Custers hebben gezorgd – en daarmee voor het einde van Circus Custers. De scheiding was definitief, maar de mannen kunnen inmiddels weer door een deur.

