Het publiek is gretig en ook de artiesten hebben er zin in op Paaspop: ‘Ik ben hier zo dankbaar voor’

Wie vanuit Den Bosch zuidwaarts rijdt richting Schijndel ziet de bekende tenten en lichtmasten opdoemen aan de horizon, bij manege De Molenheide. Tot zover alles vertrouwd. Als je daarna het festivalterrein oploopt, hoor je vijf muzieksmaken door elkaar beuken, van dance tot hiphop en pop: ook dat klinkt bekend in de oren.

Drie jaar geleden beleefde Noord-Brabant het in de regio zeer geliefde popfestival Paaspop voor het laatst. Het driedaagse festival bij Schijndel vloog bij de eerste coronagolf van 2020 als eerste van de kalender, en die afgelasting was een voorbode van wat nog komen zou. Nu staan alle seinen weer op groen, zo lang als het duurt, en viert Paaspop als vanouds de opening van het zomerfestivalseizoen.

En al lijkt er op het eerste gezicht niets veranderd na drie jaar stilte, er zijn toch wat noviteiten te bespeuren. Bij een van de openingsconcerten op zaterdag, in de feesttent Apollo, vliegt een drone boven het publiek. En dat zoemende vliegtuig, uitgerust met een camera, vliegt vanuit de zaal ook doodleuk het podium op om even tussen de bandleden en de dansers te zweven. Dat hadden we nog niet eerder beleefd op een festival.

Ook opmerkelijk: de bier- en cola-prijs. De inflatie slaat ook hier toe: een gevuld plastic bekertje gaat van de hand voor 3,20 euro. We kunnen ons voorbereiden op een kostbaar festivalseizoen.

Maar daar wil zangeres Maan nog niet aan denken. ‘Ik ben vandaag met mijn goede been uit bed gestapt’, zingt ze zaterdagmiddag. ‘Ik wil gewoon een beetje leven.’ En dat wil iedereen op Paaspop. De zon schijnt, vrienden en vriendinnenclubs vallen elkaar in de armen bij de rocktent Thunderbolt en hossen mee op een over het terrein wandelende brassband. ‘Paaspop, laat zien dat jullie de allergekste zijn’, roept Maan nog vanuit de Apollo.

Zangeres Maan. Beeld Simon Lenskens

Decorontwerper Misha de Bok is opgelucht en trots, dat het allemaal toch maar weer staat. ‘Dat geldt voor alle mensen die hier werken, en die weer met eigen ogen kunnen zien wat ze hebben opgebouwd.’ De exorbitante en prachtige decors van Paaspop, waar het festival zo beroemd mee is geworden, stonden vanaf 2020 in de opslag, zegt De Bok. Maar ze kwamen er niet zo soepel uit als bij voorgaande edities. ‘Alle processen moeten opnieuw worden aangeleerd, de manier waarop je het materiaal moet behandelen, alles.’

Veel werknemers en freelancers uit de evenementenbranche zijn iets anders gaan doen. De Bok zelf heeft in de coronatijd een kinderboek geschreven en uitgebracht. En hij liep ook nog long covid op. ‘Dat vind ik nu wel confronterend. Ik merk dat ik sneller vermoeid ben en minder goed tegen het licht en het geluid om me heen kan. Misschien gaan bezoekers met hetzelfde probleem dat ook merken de komende tijd.’

Ook volgens Paaspopdirecteur Chris Seijkens was het organiseren van het eerste grote zomerfestival na de pandemie niet bepaald een routineklus. ‘Wij hebben geluk omdat we heel vroeg in het seizoen zitten, dus onze leveranciers hebben alle materialen nét kunnen leveren. Maar als het seizoen straks losbarst en er meerdere festivals per weekend zijn, voorzie ik wel problemen. Er staan nog veel festivalspullen bij vaccinatielocaties en de vluchtelingenopvang. Het zou mij niet verbazen als er straks toch festivals niet kunnen doorgaan.’

Een personeelstekort bij bijvoorbeeld de bars op het terrein kon Paaspop ook net afwenden. ‘Voor veel medewerkers uit de omgeving is hier werken gewoon te leuk, dus we hebben net op tijd genoeg mensen weten te vinden.’ Maar ook dat probleem wordt groter als straks vanaf juni heel Nederland wordt volgebouwd met festivaltenten: ieder weekend feest.

Het leuk houden van dat feest is op Paaspop prioriteit. Het publiek is gretig. En het wordt heel snel héél gezellig bij de bars rond bijvoorbeeld danstent Disco Snolly. Seijkens: ‘Het publiek moet ook wennen. En we hebben ook met onze medische partners besproken dat het dit jaar net iets anders kan worden.’

Rapper Snelle. Beeld Simon Lenskens

Niet alleen het publiek is gretig: de artiesten hebben er ook zin in. Op Paaspop staan alle grote Nederlandse namen die opkwamen net voor corona, en die dus twee jaar lang publiek en inkomsten moesten missen. Voor Antoon, S10 en Froukje is Paaspop nu nog belangrijker dan voorheen: het Nederlandse circuit, waarvan deze namen afhankelijk zijn, gaat weer open en op Paaspop kunnen ze zich voor het eerst weer in de kijker spelen.

Dat merkt ook de Nederlandse reggaeton-zanger Quique, die in de feesttent Roxy een knappe en energieke liveshow neerzet, maar voor slechts een paar handenvol publiek. Quique kreeg ook bekendheid net voor de pandemie en had zonder lockdowns inmiddels een groot publiek aan zich kunnen binden, want de reggaeton doet het goed. Maar op Paaspop moet hij na twee jaar stilstand opnieuw beginnen met zijn muzikale missie. Zieltjes winnen, en vooral niet blijven hangen in de ellende van de afgelopen jaren. ‘Ik ben hier zo dankbaar voor’, zegt hij na zijn show. ‘Dat het weer mag. En dat ik het publiek hier toch heb kunnen overtuigen.’