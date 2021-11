Het psychedelische Descending the Mountain verleidt de kijker om de blik te verruimen ★★★☆☆

Descending the Mountain

Maartje Nevejan is gefascineerd door de werking van het brein, vooral waar die afwijkt van het normale. Haar vorige film Ik ben er even niet ging over epileptische absences: een soort kortsluiting in de hersenen waarbij iemand korte tijd uitvalt. Descending the Mountain onderzoekt de effecten van psilocybine, de werkzame stof in paddo’s.

Een zenmeester en een psychiater, allebei oud-hippies, voeren samen een dubbelblind wetenschappelijk experiment uit in Zwitserland. De verwachtingen zijn zweverig hoog (niet minder dan de oplossing van wereldproblemen), maar de aanpak blijft nuchter. Nevejan legt het vast in haar springerige, poëtische stijl, die de kijker met kleine animaties en trippy muziek verleidt om zelf ook het bewustzijn, of in elk geval de blik te verruimen. De film is iets te licht van gewicht en te lang van stof, maar het sympathieke onderwerp en de kalmerend psychedelische uitwerking maken veel goed.