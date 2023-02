Het protestlied is terug van weggeweest

Protestzangers uit diverse generaties: Sef, Boudewijn de Groot, en Sophie Straat. Beeld V4 Isa Grutter

Er klinken felle protestliedjes op Rotterdam Katendrecht. Op een regenachtige donderdag in februari weet Elfie Tromp haar publiek in Werkplaats Walhalla in Rotterdam goed op te warmen met haar voorstelling Op de barricade van het hart. ‘Feministisch punkcabaret’, noemt performer, schrijver en stadsdichter Tromp haar show. Ze vertelt hoe zij al haar hele leven vol woede zit, voornamelijk over de ongelijkheid tussen man en vrouw. ‘Alle vrouwen zijn gevuld met sluimerende woede’, zegt ze in haar introductie.

Om die woede te kanaliseren heeft Tromp zich verdiept in het genre van de protestsong. Met haar band zingt zij een reeks protestliederen, waaronder klassiekers van Cobi Schreijer en Bram Vermeulen, maar ook nieuw, eigen werk, zoals een lied over een gezondheidsindustrie waarin nog altijd meer onderzoek wordt gedaan naar de kwalen van mannen dan die van vrouwen. Met een krachtige en gewaagde performance stelt Tromp punten aan de orde over moederschap (ze is vijf maanden zwanger en vertelt over een eerdere miskraam), feminisme en de vraag of yogamoeders hun weggepufte energie niet beter om zouden kunnen zetten in activisme. De muziek geeft hierbij richting aan haar emoties.

Het Nederlandse protestlied, een scherp actueel lied dat maatschappelijke misstanden aankaart, is terug. Niet alleen in het cabaret, ook in de Nederlandse popmuziek.

In de podcastserie Doe Maar Normaal komen in zes afleveringen veel voorbeelden van het recente Nederlandstalige protestpop voorbij. Zangeres Sophie Straat en popgroep Goldband riepen in het Doe Maar-achtige ska-deuntje van hun hit Tweede Kamer op om bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 op een vrouw te stemmen. Formatie Hang Youth van Abel van Gijlswijk lanceerde krachtige songs als Belastingdienst of Waarom stemmen jullie steeds op de VVD. Cabaretier Kiki Schippers kwam met Tata, haar protestlied over vervuiling door Tata Steel uit IJmuiden, Nynke Laverman bracht het album Plant uit, vol nummers over duurzaamheid en de klimaatcrisis.

Het protestlied is terug. Beeld Isa Grutter

Massademontraties

Het muzikale engagement lijkt een logische reactie op tijden van crises. Tijden waarin het activisme opleeft en weer volop wordt gedemonstreerd. Waar protesten zijn, klinken protestliederen. Onder een nieuwe generatie popmuzikanten en kleinkunstenaars levert de huidige tijd vanzelfsprekend maatschappelijk betrokken werk op.

Veelzeggend is dat ook Boudewijn de Groot, de oervader van het protestgenre in Nederland, weer van zich liet horen. In 1966 zette De Groot hier de protestsong op de kaart met Welterusten, mijnheer de president, zijn aanklacht tegen de Amerikaanse oorlog in Vietnam. Voor zijn nieuwste album Windveren schreef De Groot in 2022 een nieuw protestlied; Aarde is een aangrijpende beschouwing op de desastreuze manier waarop de mens met het klimaatprobleem omspringt. Over de aarde zingt De Groot: ‘Toch, als het haar teveel wordt / Begint ze woest te koken / En zal ze ons bestoken / Met cholera en pest / Met noodweer en met rampen / Met gif en zwaveldampen.’

De nieuwe generatie protestliedjes klinkt niet alleen uit linkse hoek. Ook de boerenprotesten gingen gepaard met muziek, zoals Boeren aan de macht van feestband De Suskes en een liedje uit 2019 van Vader Abraham, Zonder boeren geen eten.

Laurens Ham, letterkundige aan de Universiteit Utrecht, schreef in 2020 het boek Op de vuist - Vijftig jaar politiek en protestliedjes in Nederland. Ham begon zijn onderzoek in 1966, het jaar dat Boudewijn de Groot het protestlied de Nederlandse hitlijsten binnenloodste. ‘Daarna zie je dat het protestlied aan een opmars begint. In 1967 brengt Armand, die andere belangrijke protestzanger, zijn nummer Ben ik te min uit, over de verschillen in sociale klassen. In de jaren zeventig en tachtig volgen de hoogtijdagen van de massademonstraties van nieuwe sociale bewegingen als het feminisme, de vredesbeweging en anti-kernenergiebeweging. Een spectaculair succes werd Over de muur van Klein Orkest, over de verschillen tussen Oost- en West-Berlijn. Dat lied werd speciaal geschreven voor de vredesdemonstratie in oktober 1983 in Den Haag.’

De jaren negentig waren voor Nederland en voor het westen jaren van relatieve voorspoed, welvaart en vrede. De protestsong verdween uit de popmuziek. ‘Het was in die tijd’, zegt Ham, ‘en ook in de jaren nul, niet echt hip om activistisch te zijn. Binnen het cabaret was er zelfs een stroming die expliciet grappen maakte over politiek engagement. Exemplarisch is de debuutshow SEX van cabaretgroep Vliegende Panters uit 1997. Die voorstelling zat vol met parodieën op protestliedjes, zoals Kumbajee, een persiflage op zanger Stef Bos, die zich in die tijd vol goede bedoelingen uitsprak tegen racisme in zijn liedjes.’

Beeld Isa Grutter

Staatsgevaarlijk

Onderzoeker Ham hanteert een brede definitie van de term protestlied. ‘Het is een lied dat de functie krijgt om als protest te gaan functioneren, in een bepaalde maatschappelijke context. Er zijn liedjes die heel duidelijk zijn geschreven met een bepaald doel, om te protesteren tegen de oorlog in Vietnam, of tegen politiegeweld. Maar er zijn ook liedjes die niet zijn geschreven als protestlied, maar zo worden geïnterpreteerd in de context van een demonstratie. Een voorbeeld is 't Het nog nooit zo donker west van de Groningse zanger Ede Staal, een lied dat is gebruikt bij protestacties tegen de gasboringen.

‘De liedjes kunnen als functie hebben om de energie in een groep activisten te bundelen. Dat heeft meer een strijdkarakter. Maar ook belangrijk is het overdragen van informatie. Een lied is ook bewustwording: je brengt iets onder woorden, op een simpele manier, waardoor een brede groep mensen inziet: hee, dit is wat er aan de hand is.’

Kan een protestlied ook echte maatschappelijke verandering teweegbrengen? Ham: ‘Ik weet niet wanneer een lied ‘echte’ maatschappelijke verandering veroorzaakt. Ik denk dat er bewegingen zijn die zo stevig bijeen werden gehouden door protestliedjes dat ze mede daardoor maatschappelijk zo effectief zijn geworden, zoals het feminisme. En er zijn ook liedtradities in de marge die bijna als staatsgevaarlijk werden beschouwd: de punk in de vroege jaren tachtig, straatrap in de jaren 2000.’

Wat volgens Ham bijdraagt aan de huidige opleving van het protestlied, is de populariteit van het Nederlandstalige lied. ‘Er zijn meer Nederlandstalige artiesten actief dan ooit, de interessantste muziek wordt momenteel in de eigen taal gemaakt. En door Spotify en YouTube is de vindbaarheid en zichtbaarheid van die artiesten enorm toegenomen.’

Een voorbeeld is Sophie Straat (28), die in 2020 doorbrak met ‘t Is niet mijn schuld, waarop zij de problemen rond gentrificatie en woningnood op speelse wijze bezong met Amsterdamse smartlappen. Op 3 maart verschijnt haar debuutalbum Smartlap is niet dood, met daarop liedjes in diverse stijlen en een scala aan onderwerpen. Daarop staan alleen maar protestliedjes. ‘Ik maak eigenlijk nooit liedjes die niet ergens voor staan', licht Straat telefonisch toe. Ik zou ook nooit een liefdesliedje schrijven, ik zie daar het nut niet van in. Voor mij moet alle muziek protestmuziek zijn. De boodschap staat voorop, en de rest komt daar dan omheen.’

Op haar album bezingt Straat onder meer haar bezwaren tegen het koningshuis en de vertrutting en de regelzucht in de grote steden. Is er één thema dat er voor haar uitspringt? Straat: ‘Feministische onderwerpen keren vaker terug op mijn album. Zoals in het lied De vergiffenis, waarin ik zing over de aangescherpte abortuswetgeving in Amerika. En Mooier als je lacht gaat over de seksuele intimidatie waarmee vrouwen in hun dagelijks leven te maken krijgen. Ik zing over gebeurtenissen in de tram of op straat, waar vrouwen elke dag voor op hun hoede zijn.’

Behalve op de reguliere poppodia zingt Straat ook vaak op demonstraties en betogingen, zoals het Woonprotest in 2021 en de pro-abortusdemonstratie op de Dam in Amsterdam in 2022. ‘Ik vind het heel belangrijk om daar te zingen, omdat het onderwerpen zijn waar ik echt voor sta. Ik hoop dat mensen stilstaan bij de teksten en kritisch kijken naar zichzelf. En dat er misschien zelfs ook politici naar luisteren.’ Of nog eenvoudiger, zoals Elfie Tromp zegt in haar voorstelling: ‘Laat iedereen toch protesteren als het oplucht.’

Elfie Tromp & band, Op de barricade van het hart, theatertournee t/m 1/4; Doe Maar Normaal, de podcast van NTR/NPO Radio 2; Sophie Straat - Smartlap is niet dood verschijnt op 3 maart, Snowstar Records. Clubtour vanaf 24/3.

Playlist met protestsongs Onderzoeker Laurens Ham houdt op Spotify een playlist bij met Nederlandse protestliedjes. In de lijst (in totaal 18 uur muziek) zijn de klassiekers van weleer terug te vinden, zoals De Bom van Doe Maar, Apartheid van Armand, Zwart Wit van Frank Boeijen Groep. Maar er staat ook veel nieuwe protestmuziek in: onder meer Schone handen van Wende, Politiek en liefde van Eva van Manen, De traditie van Flip Noorman, In de armen van een fascist door Hang Youth, Samensmelten van Nonchelange en Kapitaal van Sef.