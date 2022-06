Het producerswerk van Haai is soms zenuwslopend, maar vaak ook wonderlijk mooi ★★★☆☆

De Australische Teneil Throssell wilde het gaan maken met haar psychrockband, maar raakte bitter teleurgesteld. Om het te verwerken begon ze als Haai (zelf schrijft ze het als HAAi) een loopbaan als dj in de undergroundclubs van Londen, en daar had zij ineens wel succes. Op haar debuutplaat als producer hoor je waarom. Throssell legt onmogelijke verbanden en laat strijkers en zachtaardige gaststemmen schakelen met harde techno, breakbeats en opgejaagde drum-’n-bass. De mix van underground met gelikte pop is opmerkelijk en al werkt het niet overal even goed, de vernieuwingsdrang is lovenswaardig en interessant om een album lang te volgen.

De tracks Pigeon Barron en Fm bijvoorbeeld zijn prachtig opgebouwde techno-anthems die zich per vierkwartsmaat verder ontwikkelen, steeds rijker vervuld van hypnotiserende bijgeluiden. En Biggest Mood Ever, met gastzanger Alexis Taylor, is een als lieflijk popliedje vermomde clubtrack die zwaarder en intenser wordt als Throssell er honderd lagen aan verknipte beats en zwierige violen overheen legt. Soms zenuwslopend, maar vaak ook wonderlijk mooi.

Teneil Throssell ailias Haai.

Haai Baby. We're Ascending Dance ★★★☆☆ Mute/ Pias