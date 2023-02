Het probleem met de 17de-eeuwse schilder Jacobus Vrel is dat we het werk van Vermeer kennen ★★★☆☆

Jacobus Vrel, ‘Interieur met lezende oude vrouw, met een jongen achter het raam’, na 1655. Beeld The Orsay Collection

Als er iets was waar de 17de-eeuwse schilder Jacobus Vrel dol op was, dan waren het verzamelingen. De spulletjes op zijn genrestukken komen in reeksen, en ze zijn gepositioneerd voor een optimaal cumulatief effect. Vrels interieurs hebben daardoor soms meer weg van inventarisaties dan van impressies. Ze lijken gemaakt om telverslaafden een leuke tijd te bezorgen. Zeven borden, drie stoelen, twee kandelaars en een wegdoezelende meid: staat genoteerd, door naar de volgende kamer. Wie een cijferfetisj heeft, kan in de Vrel-expositie in het Mauritshuis zijn lol op.

Jacobus Vrel, ‘Vrouw die een jongen voorleest, met een man bij het haardvuur’, ongedateerd. Beeld Palais des Beaux-Arts, Lille

De tentoonstelling is de afgeslankte versie van een coproductie die door corona jaren in de wacht stond. Tegenover de tientallen schilderijen die men in de Bayerische Staatsgemäldesammlungen in München van plan was te tonen (die expositie werd geschrapt), staat het handzame dertiental in Den Haag. Dit voelt niet als een groot verlies. Vrel blijkt een schilder voor wie je waardering afneemt naarmate je meer van hem ziet. Hij maakte een handvol memorabele stukken, dat was het. Zijn cultstatus onder kenners dankt hij aan dat handjevol, en aan zijn raadselachtige biografie.

Wie was die Vrel eigenlijk?

De man is een mysterie. Zijn aanwezigheid in contemporaine bronnen beperkt zich tot één enkele vermelding in de inventarisatie van de kunstcollectie van aartshertog Leopold Wilhelm in Brussel. Verder is er niks. Geen geboorteakte, geen vermelding in de notulen van een kunstenaarsgilde, nada. Woonde hij überhaupt wel in de Republiek? Het is geen uitgemaakte zaak. Dat hij zijn schilderijen soms ondertekende met Jacobüs Vrel, met een umlaut op de ‘u’, suggereert dat hij van Duitsen bloed was of rondtrok door de grensstreek. Recent materiaalonderzoek wees in elk geval uit dat Vrels loopbaan al begon in de jaren dertig van de 17de eeuw, in de tijd dat Vermeer en De Hooch nog aan het knikkeren waren. Geen tijdgenoot dus van ‘de sfinx van Delft’, maar een voorloper.

Jacobus Vrel, ‘Straatje met een vrouw op een bank’, na 1650. Beeld Rijksmuseum, Amsterdam

Chronologie telt hier. Ze verklaart waarom Vrels schilderijen zo’n geringe aantrekkingskracht op ons hebben. Het probleem met hem is dat van veel pioniers: hij werd voorbijgestreefd door latere schilders. Niet alleen door Vermeer, die iedereen voorbijstreefde; ook door Ter Borch, De Hooch, Van der Heyden en De Witte. Wie hun werk kent, zal dat van Vrel vermoedelijk niet zo bijzonder vinden. Vooral de stadsgezichten niet. Het zijn volgepropte doorkijkjes, verticaal georiënteerd en geschilderd in een letterlijk kleurloos palet. Ze tonen geen bestaande plekken (zoals Vermeers Het straatje bijvoorbeeld doet), maar uit studies bijeengeraapte fantasiesteden; met al hun scherp tegen elkaar afstekende gevels doen ze collage-achtig aan.

Dit werk geeft niet, maar neemt

De weergegeven gebouwen verschillen van toon zonder dat je het idee krijgt dat lichtwerking voor Vrel een factor van belang was. Zelfs wanneer de hemel stralend blauw is, lijkt het bij hem elk moment te kunnen gaan regenen. Eerlijk: het is allemaal erg weinig uitnodigend. Gelukkig verlegde Vrel zijn aandacht naar interieurs.

Jacobus Vrel, ‘Vrouw bij een venster, kijkend naar een kind’, na 1656. Beeld Fondation Custodia, Collectie Frits Lugt, Parijs

Ook die zijn grauw, zij het op een meer enerverende manier. Het zijn schemerige, soms wat onhandige weergaven van spartaans gemeubileerde kamers. Anders dan bij Mieris of Steen illustreren ze geen zinnebeeld of andere literaire bron, maar bestaan ze uit hoogstpersoonlijke indrukken en observaties, feitelijk en mysterieus. Op de meesten figureert een vrouw op de rug gezien, haar gezicht verborgen – dat is dus dat mysterieuze.

Dit werk geeft niet, maar neemt. Het zuigt de vrolijkheid uit je zoals het werk van Hammershøi of Friedrich soms kan doen. Een van de effectiefste schilderijen toont een vrouw op een kantelende stoel die haar hand tegen een venster legt. Aan de andere kant van het glas, in het schemerduister, staat een kind. Misschien is het een te moderne lezing, maar het is moeilijk om de voorstelling niet te zien als metafoor. Het kind is een verschijning van gene zijde. Boven het venster staan trouwens acht borden. Ik heb ze geteld.

J.V. Jacobus Vrel had dezelfde initialen als Johannes Vermeer, en dat had gevolgen voor de receptie van zijn werk. In de 19de eeuw werden zijn schilderijen vaak aangezien voor die van de beroemde Delftenaar. Van de 72 schilderijen in Thoré-Bürgers Vermeer-catalogue raisonné uit 1866 waren er zeven gemaakt door Vrel, en het titelblad betrof een houtsnede naar Vrel, niet Vermeer. Ons komen zulke verwisselingen misschien vreemd voor, maar het is goed om in gedachten te houden dat de beschikbare kennis over Vermeer indertijd zeer beperkt was, en dat Vrel geheel was vergeten. Het zou nog twintig jaar duren voordat hij boven kwam drijven. In een verslag over een Keulse veiling schreef de beroemde Nederlandse kunsthistoricus Abraham Bredius toen dat een schilderij dat was verkocht als een Vermeer in werkelijkheid van de hand was van ‘J. Vriel’.