Het prettig opruiende Minions: The Rise of Gru eindigt in een hoop voorspelbaar gedoe ★★★☆☆

Minions: The Rise of Gru

Over het verleden van de Minions, de gele hulpjes van slechterik Gru uit de animatietrilogie Despicable Me (in het Nederlands: Verschrikkelijke ikke), werd veel duidelijk toen ze in 2015 hun eigen film kregen. De bebrilde, staafvormige, in groepsverband levende wezens bleken al eeuwenlang op aarde te zijn, steeds op zoek naar een gemene meester om te dienen. Aan het eind van Minions renden ze enthousiast achter de jonge Gru aan, die even daarvoor een gouden kroon had gestolen.

Minions: The Rise of Gru pakt het verhaal niet lang daarna op en begint in 1970. Na enige aarzeling (‘Wie zijn die gele patatjes en hoe komen ze aan zoveel spijkerstof?’) accepteert Gru de in denim gehulde Minions als zijn helpers. Hij is dan nog maar 11 jaar oud, maar droomt er al van de grootste slechterik ter wereld te worden.

Een heleboel grappen volgen, in een niet al te overtuigend verhaal rondom Gru’s sollicitatie bij een criminele bende. Wat opvalt, is dat familie-animatiefilms steeds meer op elkaar beginnen te lijken, ongeacht de studio die ze produceert. Minions: The Rise of Gru van Illumination vertoont bijvoorbeeld overlap met de recente DreamWorks-film The Bad Guys, maar ook met Disney- of Pixarfilms. Hoe slim of geestig het scenario ook is, uiteindelijk volgen de films hetzelfde stramien met eenzelfde boodschap. Het lijkt erop dat de makers de concurrentie niet meer proberen te overtroeven, maar tevreden zijn met een status quo.

Dat is jammer, want zo eindigt deze vijfde, opnieuw prettig opruiende Minions-film in een hoop voorspelbaar gedoe. Gelukkig biedt hij nog iets extra’s. De muziek vormde altijd al een sterke kant van de reeks (het nummer Happy, geschreven door Pharrell Williams voor Despicable Me 2, werd een wereldhit) en dat geldt ook voor Minions: The Rise of Gru, dat met fijne jarenzeventigdisconummers een feestje bouwt in de bioscoop.