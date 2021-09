Het Prada-geel springt eruit op de omslagen van ‘The Hill We Climb’

Omslagen in de kleur van de kleding van de dichter.

Op 21 januari 2013 bemachtigde Richard Blanco zijn plaats in de geschiedenis: als jongste dichter ooit bij de inauguratie van een Amerikaanse president declameerde de 44-jarige Blanco zijn tekst ‘One Today’, een poëtische beschouwing over immigratie en de American Dream (‘the ‘I have a Dream’ we keep dreaming’), bij het begin van de tweede ambtstermijn van Barack Obama.

Blanco’s voordracht werd geprezen om zijn muzikaliteit en engagement, en afgezien van zijn leeftijd gold ook de achtergrond van de dichter als een betekenisvol extra: Blanco is migrant, latino en openlijk homoseksueel.

Britse editie, Vintage, ontwerp Matt Broughton. Beeld Chatto & Windus

En dat alles bleek op 20 januari van dit jaar opeens peanuts, na het optreden van Blanco’s opvolger, de 22-jarige Amanda Gorman. Tv-beelden van haar imponerende performance bij Joe Bidens inauguratie gingen de wereld rond en de gedrukte versie van haar voordracht, The Hill We Climb, belandde niet alleen op nummer 1 in de New York Times-bestsellerlijst, maar verscheen ook op posters, hoodies en koffiemokken – ongehoord voor poëzie van welke categorie dan ook.

Met het geel en rood op de Amerikaanse uitgave (ondertitel: ‘An Inaugural Poem for the Country’) herinnert boekontwerper Jim Hoover subtiel aan de gestalte die sinds 20 januari op ieders netvlies gebrand staat: het stralende Prada-geel van Gormans double-breasted mantel en het fiery red van haar als een kroon gedragen haarband.

Duitse editie, Hoffmann und Campe, ontwerp Vivian Bencs. Beeld Hoffmann und Campe

Finse editie, Tammi. Beeld Tammi

Matt Broughton pakt het nog explicieter aan op de Britse editie (‘An Inaugural Poem’): het streepje licht op Gormans rechterwang is een restje fotografie, verder is het omslag een fauvistisch kleurenfeest. Broughtons cover is in veel landen overgenomen, alleen de Duitse vertaling, Den Hügel hinauf, wijkt af: Vivian Bencs maakte een variant waarin we ook nog de oorringen zien die de dichter van Oprah Winfrey cadeau kreeg.

Ook de Nederlandse vertaling doet het anders. Meulenhoff volgt het Amerikaanse voorbeeld, maar draait alle kleuren om. Met goede redenen, zegt de uitgeverij: ‘Omdat het afwijkt en opvalt.’

Ontwerp Jim Hoover/DPS Design & Prepress Studio. Beeld Meulenhoff