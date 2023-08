Het praatzingen van John Lydon werkt het best in nummers die een zekere spanning in zich dragen ★★★☆☆

Veertien jaar geleden vond John Lydon het tijd om Public Image Ltd (of PiL) weer op te richten, de band waarmee de frontman van de Sex Pistols in de jaren tachtig zijn succes prolongeerde. Na twee albums, waarvan het laatste (What the World Needs Now...) in 2015 verscheen, volgde nog een tournee en toen was er stilte. Nu pas is er weer muziek.

Er is in die acht jaar niet veel veranderd. Op een muzikale basis die borrelt, scheurt of groovet, praatzingt Lydon zijn liedjes, die wel steeds gemakkelijker in het gehoor zijn gaan liggen. Zijn declamerende aanpak werkt het best in nummers die al een zekere climax of spanning in zich dragen. Penge stampt als een sleepboot in een storm en Dirty Murky Delight is opmerkelijk funky. Maar de wat poppyer nummers, waar nagenoeg geen ontwikkeling in zit, en waarin Lydon zijn hysterische sneer heeft ingeruild voor een bijna gemoedelijke toon, houden niet lang de aandacht vast.

PiL End of World Pop ★★★☆☆ PiL Official