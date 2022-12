Het postuum verschenen album van Esbjörn Svensson is even avontuurlijk als toegankelijk ★★★★☆

De Zweedse pianist Esbjörn Svensson was met zijn trio e.s.t. hard op weg het populairste pianotrio van zijn generatie te worden, toen hij in 2008 op 44-jarige leeftijd bij een duikongeluk om het leven kwam. Zijn weduwe vond tien jaar later op zijn laptop een compleet album (36 minuten) met negen nummers waarvan alleen de titels ontbraken.

Of Svensson nog de bedoeling had bassist Dan Berglund en drummer Magnus Öström voor de ritmische invulling te vragen, is niet helemaal duidelijk. Maar ook zonder hen klinkt het album HOME.S. zoals dat vier jaar na de vondst is verschenen, helemaal af.

Solo schuift zijn soepele spel nog iets dichter naar Keith Jarrett, een invloed die ook op de baanbrekende albums van e.s.t. hoorbaar was. Maar de negen stukken, die van Svenssons weduwe als titel elk een letter uit het Griekse alfabet hebben gekregen, zijn (net als het werk van e.s.t.) allemaal even avontuurlijk als toegankelijk.

Heel knap hoe intens een blues als Gamma wordt gespeeld en toch licht van aard blijft. Svenssons melodische figuren zijn vrijer van opzet en ademen een enorme virtuositeit die nooit opdringerig wordt. Echt een ontdekking, dit soloalbum van de man die nog altijd geldt als een van de invloedrijkste pianisten van de laatste decennia.

Esbjörn Svensson HOME.S. Jazz ★★★★☆ ACT/Challenge