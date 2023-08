Het plezier waarmee ‘They Cloned Tyrone’ is gemaakt is constant voelbaar, zeker door het heerlijke spel ★★★☆☆

Jamie Foxx, Teyonah Parris en John Boyega in ‘They Cloned Tyrone’ van Juel Taylor.

Pas in de slotscène van They Cloned Tyrone kom je erachter wie hij nou eigenlijk is, die Tyrone. Verder lijkt de titel de clou van de film te verraden voordat die goed en wel is begonnen. Wat Tyrone overkwam geldt mogelijk ook voor de andere personages van deze Netflix-genrecocktail.

Er gebeuren in elk geval rare dingen in The Glen, de achterstandswijk van drugsdealer Fontaine (John Boyega). De ene avond wordt hij doorzeefd met kogels, de volgende ochtend ontwaakt hij kerngezond in zijn bed. Dat zijn moeder nooit haar kamer verlaat, bevreemdt Fontaine net zo weinig als de vertrouwde uitkomst van de krasloten die hij dagelijks koopt (‘Je verliest’). Of dat de horeca en winkels in The Glen worden uitgebaat door witte mannen met enorme Afro’s.

Cineast Juel Taylor vatte zijn regiedebuut op als een mix van The Truman Show en John Carpenters cultfilm They Live. Hij en co-scenarist Tony Rettenmaier stapelen het ene bizarre detail op het andere, en uiteindelijk kan ook Fontaine het allemaal niet langer negeren: wat doet die lift in dat drugspand? Waarom wordt iedereen zo hysterisch vrolijk van de gefrituurde hap in het kiprestaurant?

Samen met pooier Slick Charles (Jamie Foxx) en prostituee Yo Yo (Teyonah Parris) gaat Fontaine op onderzoek. Smakelijk aangedikte typetjes, die drie, net als de dominee, de dakloze opa bij de slijterij en eigenlijk iedereen en alles in The Glen. Die opzettelijke, vaak ongemakkelijke stereotypering wijst in They Cloned Tyrone op een sinister overheidscomplot, dat overduidelijk als spiegel van de Amerikaanse maatschappij functioneert. Hoe ghetto’s als (het fictieve) The Glen klemzitten in dezelfde, alsmaar herhalende uitzichtloosheid, en hoe die spiraal van armoede en geweld een vorm van systemische onderdrukking is.

Niet voor niets schommelt de wereld van They Cloned Tyrone ergens tussen 2023 en 1983. De film lijkt zelf een kloon van Blaxploitationproducties uit de jaren zeventig, van de celluloidlook en de funky soundtrack tot de exuberante kapsels en kostuums van Parris en Foxx.

Naarmate de kaarten op tafel komen te liggen (met Kiefer Sutherland als clichéslechterik) verliest dat recept wat van zijn charme en overtuigingskracht. Tegelijkertijd blijft het plezier waarmee de film is gemaakt constant voelbaar, zeker door het heerlijke spel van Boyega, Parris en met name Foxx. Mooi en betekenisvol, hoe ze geleidelijk het karikaturale van hun personages afslijpen, tot je – bijna? – met echte mensen te maken hebt.