Het plezier van Kamagurka & Herr Seele in The Return of the Comeback is aanstekelijk ★★★☆☆

Kamagurka en Herr Seele in The Return of the Comeback. Beeld Stippy

Komt een man (Kamagurka) bij de bakker. ‘Mag ik van u een droog brood, alstublieft?’ De bakker (Herr Seele) is blij hem te kunnen verblijden met een droog brood van gisteren, al is het door omstandigheden helaas kletsnat geregend. Tip van de vakman: leg het kletsnatte droge brood een namiddag in de zon op de vensterbank, of neem het mee onder de snelbinders en trap het droog. ‘Morgenavond eet meneer droog brood.’

Zo gaat een van de betere sketches uit hun voorstelling The Return of the Comeback, naverteld natuurlijk maar half zo grappig, want vooral zo droogkomisch door hoe de Vlaamse vrienden Kamagurka (pseudoniem van Luc Zeebroek) en Herr Seele (Peter van Heirseele) het zeggen en spelen. De scheppers van stripfiguur Cowboy Henk hebben er aanstekelijke lol in om na zeventien jaar weer eens samen de theaters af te stropen (nog zeven Nederlandse zalen te gaan).

Hun terugkomst vieren ze in een huiselijke chaos van attributen, waarmee ze verkleedpartij na verkleedpartij absurdistische escalatie na absurdistische escalatie laten plaatsvinden. Ze spelen een aan water verslaafde alcoholist, Floris de clitoris, of zijn in hun eentje een tienkoppige Peruaanse panfluitgroep. Heerlijk, zo'n restaurant waar niks te eten valt: ‘De chef van dit restaurant wil zijn recepten zo strikt geheim houden dat de maaltijden de keuken niet eens mogen verlaten.’

Niet alle losse vondsten zijn van hetzelfde niveau. Letterlijk met de deur in huis vallen, uit je rol vallen, enzovoorts: zulke spreekwoordengein slaat op een gegeven moment wel door naar de slappe, ongeïnspireerde kant. Maar het is geen opgave benieuwd te blijven in welke hoedanigheid die twee nu weer van achter het kamerscherm tevoorschijn komen, of naar wat die kattenreismand op links nog te wachten staat. Lang niet iedereen weet zoveel raad met een barkruk.