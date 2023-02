Het plezier spat ervanaf, in het lugubere maar grappige ‘Cocaine Bear’ ★★★☆☆

Cocaine Bear

Een wilde beer die kilo’s drugs verorbert klinkt als een goed recept voor een absurde film vol macabere scènes. Zo zou je Cocaine Bear van regisseur Elizabeth Banks in een notendop kunnen omschrijven. Maar naast alle ongelukkige taferelen van mensen die de beer tegenkomen, heeft Banks ook een aardige dosis humor in de film verwerkt – mede dankzij de grote en getalenteerde cast.

Velen zullen Banks kennen als acteur uit de Hollywoodfranchise The Hunger Games (als Effie Trinket) en de televisieserie Modern Family. Na haar geflopte reboot van Charlie’s Angels (2019) lijkt ze als regisseur ditmaal uit op meer no-nonsense actie en schrikmomenten die teruggrijpen op thrillers uit de jaren zeventig en tachtig (denk aan Steven Spielbergs Jaws).

De film Cocaine Bear is geïnspireerd op het waargebeurde verhaal van een drugssmokkelaar, die in 1985 vanuit een vliegtuig kilo’s aan cocaïne dropte in het Chattahoochee-Oconee National Forest in het Amerikaanse staatje Georgia. Hoewel de echte beer die de drugs opat snel daarna overleed, wordt de beer van Banks instabiel en moordlustig.

Een werkende moeder (Keri Russell) gaat nietsvermoedend in het bos op zoek naar haar spijbelende dochter, bijgestaan door een geërgerde boswachter (Margo Martindale). Daarnaast trekt het bos hikers aan (waaronder de Nederlandse Hannah Hoekstra), drugsdealers die de cocaïne moeten terugvinden voor hun baas (gespeeld door de onlangs overleden Ray Liotta) en een agent die hen op het spoor is. De digitale techniek waarmee de beer tot leven komt is indrukwekkend, maar het zijn vooral acteurs als Margo Martindale die de show stelen met hun humoristische kwaliteiten (en meer schermtijd hadden verdiend).

Banks lijkt veel plezier te hebben gehad met het maken van de film. Het plot is dun, maar bloed en afgerukte ledematen zijn er in overvloed. Het lijkt wel alsof ze erop uit is om met de meest lugubere beelden het publiek te laten sidderen. Hoewel ze daar ruimschoots in slaagt, zakt het tempo aan het einde wel behoorlijk in en weten we dan allang dat de slechterik een beestachtige dood staat te wachten.

Uiteindelijk bevat Cocaine Bear genoeg schrikmomenten, droogkomische humor en charismatische acteurs om je verstand op nul te zetten en weer eens ouderwets te griezelen en grinniken.