Het piepjonge Viride Kwartet zorgt op (Un)heard Music Festival voor een verrassing ★★★★☆

Dansers van de Dutch Don’t Dance Division op het (Un)heard Music Festival in Korzo, Den Haag. Beeld De Schaapjesfabriek

Is iets wat af is eigenlijk wel af, en is iets wat onaf is onvolmaakt? De vijfde editie van het Haagse (Un)heard Music Festival vult twee programma’s met werken die onvoltooid zijn gebleven. Zaterdagavond in Korzo verrast een van die programma’s met een zeer veelbelovend jong strijkkwartet.

Al in het onaffe tweede deel dat had moeten volgen op Schuberts Streichtriosatz, teder gespeeld door het The Hague String Trio, is duidelijk dat die onvoltooidheid een eigen rijkdom met zich meebrengt. Niet alleen het musiceren stopt in het luchtledige, ook het stuk zelf komt angstvallig bloot te liggen bij gebrek aan een doelbewust slotgebaar. Het werk staat nog altijd kwetsbaar in de steigers, en lijkt daardoor bijna dichter tot de kern te komen.

Het piepjonge en vlammende Viride Kwartet speelt werken uit de eerste helft van de 20ste eeuw van Nederlanders Leo Smit, Jan van Gilse en Willem Pijper (Vijfde strijkkwartet). De heerlijk dreunende, resonante kwinten van Smit leiden tot een plots einde. Smit werd voordat hij het werk kon voltooien vermoord in vernietigingskamp Sobibor. Pijpers combinatie van zijn eerdere experimenten met bitonaliteit en ongegeneerd wufte tonaliteit wordt begeleid door een passende choreografie van Thom Stuart, waarin vier dansers van de Dutch Don’t Dance Division puntgaaf klassieke techniek met moderne gestiek combineren. Een plotse, hitsige bespringing werkt als schrikeffect.

Kate Moores reageert met haar strijkkwartet Transen Dance op Pijper met een vurige, minimalistische jig. Moore verplaatst zich in een neergeschoten vogeltje, dat klapwiekend probeert tóch hogerop te komen. Het stugge ritme ontrafelt steeds een beetje, als het trillende, verwrongen blikveld van het stervende beestje. De dwingende mineurmodaliteiten van Moores muziek brengen je inderdaad in trance. Als het stuk stopt, zou je zweren dat het nog niet af was, of dat het nog uren had kunnen doorgaan.

Het Viride Kwartet op het (Un)heard Music Festival. Beeld De Schaapjesfabriek