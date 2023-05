Het ‘Piano Concerto’ van Brad Mehldau in TivoliVredenburg is één groot, vrijgevochten feest ★★★★☆

Brad Mehldau in 2018 tijdens een concert in Turijn. Beeld Getty Images

Pianist Brad Mehldau moet momenteel een van de hongerigste musici op aarde zijn. Hij veroverde de jazzwereld met zijn briljante improvisaties en vooral zijn eigen trio. De Amerikaan vertaalde popmuziek naar de jazz, bijvoorbeeld op zijn dit jaar verschenen Brad Mehldau plays The Beatles. En tussen de bedrijven door dook hij diep in de klassieke muziek. Deze maand nog verschijnt een liederencyclus van zijn hand, met de Britse tenor Ian Bostridge.

Zijn weigering zich vast te laten pinnen op één discipline maakt ook zijn Piano Concerto een vrijgevochten feest, blijkt in de Grote Zaal van TivoliVredenburg. Mehldau schreef het stuk in 2018 voor piano en orkest en laat het een Nederlandse première beleven met het Nederlands Kamerorkest onder leiding van de Amerikaanse dirigent Clark Rundell.

Het is onmogelijk niet te worden meegesleept in de zoektocht van Mehldau. Zijn sierlijke melodieën doen steeds ergens aan denken, alsof ze in vogelvlucht scheren over de muziekgeschiedenis, van Hollywood-soundtracks tot jazzstandards en evergreens uit de popmuziek. Maar net als je een fragment denkt te kunnen herleiden, naar bijvoorbeeld het stuk Maiden Voyage van Herbie Hancock uit 1965, zoeft Mehldau alweer verder. Als je slim bent, zoef je gedachteloos mee.

Want pas dan raak je betoverd, door de manier waarop de piano wordt overgenomen door de prominent aanwezige harp, door de subtiele hoorns en de gonzende strijkers. Steeds als het orkest zwijgt en Mehldau zich solo aan de piano zet, keer je terug op aarde. Om daarna met de pianist weer nieuwe paden in te slaan, die toch niet te ver voeren van de ingeslagen weg.

Een sprankelend orkestraal en dus klassiek jazzwerk, dat dringend op album moet worden uitgebracht.