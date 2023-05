Het Paleis van Typografisch Metselwerk is een rijke beeldbank over de kracht van Nederlands ontwerp

‘Het Paleis van Typografisch Metselwerk’ in de Grote Kerk van Breda. Beeld Joost van Asch

Qua ambiance zit het goed met de tentoonstelling Het Paleis van Typografisch Metselwerk, een eigenzinnige blik op Nederlands grafisch design. De Grote Kerk van Breda is een verheven omgeving voor zestien grote laden of bakken, waarvan er tien volgestouwd zitten met grafisch werk. De laden zijn ‘kamers in een paleis’ dat fungeert als een imaginair museum voor de betekenis en kracht van Nederlandse ontwerpers .

Zo vol zijn de laden, dat de expositie een beetje het karakter krijgt van een herbarium, een plantencatalogus, met samensteller en grafisch ontwerper Richard Niessen als determinist. Die plantanalogie komt van Niessen zelf, die op het idee kwam voor zijn paleis annex archief toen hij las dat er op Spitsbergen een zadenbank is waar alle zaadjes ter wereld worden bewaard. Het voedde zijn verzameldrift. Want waarom bestaat er niet zoiets voor visuele cultuur?

Het paleis is een pleidooi voor de kracht en betekenis van beeldtaal. Dit virtueel museum mag je ook lezen als statement, omdat Nederland misschien iets te achteloos omspringt met zijn rijkdom aan grafisch ontwerp, waar vormgevers als Piet Zwart, Dick Elffers en Wim Crouwel de basis voor legden. Bijzonder grafisch werk – affiches, websites, huisstijlen voor bedrijven – wordt niet systematisch verzameld, zodat altijd het risico bestaat dat mooie dingen voor altijd verdwijnen.

Niessens paleis is niet geordend op maker of op chronologie, maar op begrippen als het symbool, poëtica, ambacht en het teken. De laden dragen namen als De Afdeling van de praktijk en de Afdeling van het ambacht. Zes van de zestien laden zijn nog ‘dicht’, de collectie groeit langzaam. De tentoonstelling heeft niet als doel om de pracht van het grafisch werk op een voetstuk te zetten. Het is een conceptueel ‘metselwerk’, dat het midden houdt tussen een museumdepot en een blik in het hoofd van determinist Niessen. Elke afdeling is zorgvuldig vormgegeven, met bouwplaten, affiches, maquettes, kaartspellen en een plattegrond. Maar het grafisch werk is zelf doorgaans in klein formaat aanwezig en dat maakt van elke la een zoekplaatje.

Niessen heeft het ambitieus aangepakt. Hij bezingt zowel de kwaliteit, het ambacht waarmee het is gemaakt, als de middelen die grafische ontwerpers gebruiken om de aandacht te vangen. Bovendien houdt hij niet alles voor zichzelf, hij nodigt andere ontwerpers uit om een ‘kamer’ in zijn paleis of laden in te richten. Zo wordt het een gestadig groeiend gesamtkunstwerk.

Het is voor de geïnteresseerde bezoeker een kluifje om de essentie van elke kamer te doorgronden, maar de boodschap van dit paleis verdient het te worden gehoord. Niessen wil laten zien hoe belangrijk het vak is. Grafisch ontwerpers zijn ontwikkelaars van beeldtaal in een wereld die dagelijks met clusterbommen aan beeldmateriaal wordt bestookt. Inzicht in hoe beeldtaal werkt, hoe hij wordt gemaakt, zou veel meer aandacht mogen krijgen.

Dat het paleis nu in Breda is te zien, kan geen toeval zijn. In 2016 staakte deze stad de subsidie voor het enige grafisch museum dat Nederland rijk was. Het Bredase platform Graphic Matters – dat Niessen uitnodigde in de Grote Kerk – organiseerde een tijd lang een grafische biënnale in Breda. Die is inmiddels vervangen door tentoonstellingen als deze.

Die kerk is een openbare plek, waar ook mensen een kaarsje branden voor een dierbare overledene. De combinatie met Niessens paleiskamers is zowel vervreemdend als passend bij grafische vormgeving. Het gaat immers om een toegepaste kunst die is ontworpen voor het publieke domein. Een affiche moet de aandacht in een drukke straat zien te pakken. Een boekcover wil opvallen tussen honderd andere omslagen in de boekwinkel. Een imaginair museum met zestien laden moet zich verhouden tot de overdonderde Brabantse gotiek van de Grote Kerk.

Midden in de kerk, in het 15de-eeuwse koor, zijn drie heldere video’s en drie vitrines toegevoegd aan Het Paleis van Typografisch Metselwerk. Elk gewijd aan één werk, aan één ontwerper. Irma Boom over de heruitvinding van het boek, Anthon Beeke over de kracht van een straataffiche en Ootje Oxenaars die met zijn verleidelijke (oude) bankbiljetten laat zien dat iets serieus als geld ook een beeldende kwinkslag kan bevatten. Het is een prettige handreiking aan de bezoeker die iets meer context nodig heeft bij dit paleis.

