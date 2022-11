Het pact tussen seriemoordenaar en gepest meisje in ‘Piggy’ heeft wel iets weg van een wensdroom ★★★☆☆

Piggy

Slagersdochter Sara (Laura Galán) is het mikpunt van een kliekje leeftijdsgenoten: uitschelden, treiteren op sociale media, varkensgeluiden maken als ze voorbij loopt. Want ze is fors, of dik. En eigenlijk kijkt niemand echt op van die dagelijkse praktijk in het Spaanse stadje waar ze woont, in de tegen de Portugese grens gelegen regio Extremadura. Ze zien het niet, of ze doen gewoon mee aan het beschimpen. In Piggy (Spaanse titel: Cerdita) legt de Spaanse scenarist en regisseur Carlota Pereda het perspectief al meteen vanaf de eerste scène bij de getergde Sara. Die tics van het meisje: nerveus kauwend op een haarstreng als ze vlees hakt in de winkel van haar ouders. Of de schaamte die ze zo pijnlijk zichtbaar voelt als ze zich ontkleedt voor een duik in het natuurbad. Nergens is ze veilig voor de honende medemens. Ook thuis niet: vader is onverschillig, moeder doet mee aan het kleineren.

Wat je een parade van alledaagse wreedheden zou kunnen noemen, kantelt als er zich een ander en meer gebruikelijk film-kwaad meldt in het Spaanse stadje: een zwijgzame kolos van een seriemoordenaar (Richard Holmes). Deze gewetenloze vreemdeling voelt wél empathie als hij ziet wat Sara moet doorstaan, en maakt haar pesters tot zijn prooi.

Filmmaker Pereda won met Cerdita in 2019 al een Goya Award voor beste korte film. Ze besloot dat er wellicht ook meer zat in het pact tussen seriemoordenaar en gepest meisje: de film werd uitgebouwd tot speelfilmlengte. De mix van stijlen pakt goed uit: die zomerse, wat lome Spaanse teneur en kleurstelling als decor voor de terreur waaraan Sara dagelijks wordt blootgesteld. En dan, bijna terloops, over naar brute horror, die ook iets wegheeft van een wensdroom: je zou het de pesters bijna toewensen.

Piggy komt net wat plotverwikkelingen te kort om die speelfilmlengte helemaal waar te maken; iets te dun geschetste bijpersonages ook. Maar actrice en hoofdrolspeler Laura Galán maakt indruk als de norse, naar binnen gekeerde en gebutste Sara. Een rol waarin haar lijf veelvuldig en onverhuld in beeld komt, maar er geen sprake is van gratuit etaleren. Ook het eerste contact tussen Sara en de seriemoordenaar is fraai: de blik van herkenning, of begrip. Toch twee outsiders.