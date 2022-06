Het oubollige hoorspel krijgt met audiothriller ‘De omega’ eindelijk een nieuw leven ★★★★☆

De Omega

‘Er zijn genoeg alarmbellen afgegaan de afgelopen jaren. Maar dat gruwelijke incident in de supermarkt, op 13 november 2034, is voor mij de aanleiding geweest om deze podcast te maken. Mijn laatste publicatie als vrije journalist.’

Amira is journalist van De Dialoog, ongeveer het laatste onafhankelijke nieuwsplatform in Nederland, anno 2034. Een nieuwe wet zal haar vrijheden vanaf 2035, ‘het jaar van het Nederlandse volk’, drastisch inperken. Amira zet alles op alles om voor die tijd bloot te leggen welke duistere krachten er schuilgaan achter een zelfmoordgolf onder jonge homo’s, de ‘kristalnichten’.

Dat is het vertrekpunt van de zesdelige ‘audiothriller’ De Omega, geschreven door Loek Hennipman en Harm Duco Schut. Nederland wordt geleid door een populistische regering. Per referendum heeft het land zich uitgesproken voor de Nexit, een vertrek uit de Europese Unie. Homoseksualiteit is weer een taboe geworden. De queer-gemeenschap heeft het zwaar; depressie, drugsmisbruik en suïcide zijn aan de orde van de dag.

In talkshows wordt intussen alleen maar lacherig gedaan over de zogeheten kristalnichten. Dat zijn jonge homo’s die, met rode lippenstift en rode nagels, zelfmoord plegen. Hoe wagen ze dat te doen op een schoolplein of in een supermarkt? Ze hoeven op geen greintje medeleven te rekenen. Ze hebben allemaal Crystal Death gebruikt, een nieuwe designerdrug. Fabian, de 21ste kristalnicht, sterft voor de ogen van Amira. Ze ziet vooral de angst in zijn ogen, hij smeekt haar om hulp. Ze kan zich niet voorstellen dat Fabian uit vrije wil een einde aan zijn leven heeft gemaakt.

De Omega Audiothriller ★★★★☆ NTR/3FM

Zo begint een duister en dystopisch verhaal. Amira gaat op zoek bij nabestaanden, ontdekt een ondergrondse queer community, krijgt een link naar het darkweb via ene ‘Lonewolf24’ en brengt onbedoeld zichzelf en haar baas in gevaar. En hoe toevallig is het eigenlijk dat Fabian voor haar ogen sterft?

De Omega is spannend en verontrustend van begin tot eind. Het verhaal zit goed in elkaar, verliest nergens het tempo en de acteurs (onder wie Jouma Fattal, Tygo Gernandt en Aus Greidanus jr.) spelen overtuigend. Het oubollige genre van het hoorspel (de makers hebben het zelf wijselijk over een audiothriller) krijgt eindelijk een nieuw leven voor een jonge generatie.

Het is bovendien een actueel verhaal, over populisme, radicaal gedachtengoed, polarisatie en intolerantie. Wie denkt dat het allemaal wel meevalt, hoeft maar te denken aan de Pride-evenementen van afgelopen weekend. Die van Oslo werd afgelast na een schietpartij, in Istanbul werden 150 deelnemers gearresteerd, op de Pride-parade in New York heerst de angst na het terugdraaien van het recht op abortus: ‘Nu zijn wij aan de beurt.’