Het origineel van ‘de anuskraker’ stamt uit 1969

Manus, haal je vinger uit mijn anus

Doe weg die poot of je krijgt een stoot

Manus, Peer Mullens en Joke Raviera (1969)

In 2011 deed Bas Treffers, hoofd informatieve programma’s van RTV Oost, in Tubantia een uitspraak die veel van de luisteraars van de regionale zender mogelijk geruststelde. Platen met anus in de titel zullen wij niet draaien, zei hij. Het ging over een recent uitgebracht, scabreus liedje, Manus.

Manus van De Pikanto’s

Voor de ‘anuskraker’ (aldus Tubantia) was het duo De Pikanto’s verantwoordelijk: Frank Swenne, een freelance cameraman uit Epe, en Rick Klaassen. Ze produceerden een moderne versie van een onderbroekenhit uit 1969. Neeltje van den Brand en Torsten Gang namen de zang voor hun rekening en figureerden in een Oostenrijkse setting in een curieuze videoclip.

Het origineel was van een man die als pulpkoning, bladenmaker en seksbaron voor het publiek een paar decennia lang de ene na de andere verrassing in petto had, Peter J. Muller (1946). Hij stond aan de wieg van het jongerenweekblad Hitweek (en later van Weekend) en sprong eind jaren zestig enthousiast op de kar van de seksuele revolutie met een pornoblad, Candy.

Candy was een schot in de roos. In 1969 was de oplage gegroeid tot 45 duizend. Het succes wekte de belangstelling van Johnny Hoes, de smartlappenkoning uit het zuiden des lands. Muller hapte toe. Alle teksten op Candy – Nederlands eerste, enige & echte sex-elpee! van ‘Peer Mullens & De Vrolijke Trekkers’ waren van zijn hand. En expliciet. In Manus liet hij zich terzijde staan door Joke Raviera, een pseudoniem van Liesbeth Mooney. Bij Candy was ze verantwoordelijk voor de rubriek ingezonden brieven.

Muller in zijn boek Seksbaron tegen wil en dank uit 2020, nogal droog: ‘In feite deden we niets nieuws. Het ‘vieze lied’ werd al in de Middeleeuwen op boerenbruiloften en kermissen ten gehore gebracht.’ De elpee, met een foto van Muller in ridderpak en een paar blote vrouwen op de hoes, sloeg aan. Een gouden plaat was de oogst en Muller herhaalde zijn truc nog tweemaal.

Johnny Hoes Beeld Kippa

Niet iedereen kon lachen om de platte liedjes, met teksten als ‘Ik hou zo van een blote bil, dat is het liefste wat ik wil’ (Uit: Manus). De toekenning van een Gouden Harp voor het oeuvre van Johnny Hoes werd in 1974 op het allerlaatste moment ingetrokken, schrijft Muller. ‘Een bekend en invloedrijk musicus uit het Gooi herinnerde zich de Candy-elpees en vond het nodig bij de jury protest tegen de uitreiking aan te tekenen.’

Andere nummers op de eerste ‘sex-elpee’ hadden titels als Lexy, ik ben zo sexy en Heet in de mond. Ook het lied Gerard en Marga trok aandacht. Het gaat over een erotisch samenzijn van schrijver Gerard Reve met minister van cultuur Marga Klompé.

Dé kus van Gerard Reve en Marga Klompé. Reve ontvangt in het Muiderslot van Marga Klompé, de minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, de staatsprijs voor letterkunde (P.C. Hooftprijs) 1968. Muiden, 26 augustus 1969. Beeld ANP

Muller had zich laten inspireren door de kus die de Grote Volksschrijver aan de minister gaf nadat ze hem de P.C. Hooftprijs had overhandigd, een ophefmakende gebeurtenis. De seksbaron, een man met een grote fantasie, ging nog een stap verder, getuige de hijgerige en ultrakorte tekst: ‘Marga… ho ho ho!’ en ‘O Gerard, o Gerard!’