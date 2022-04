Het optreden van The War on Drugs is prachtig, omdat die warme, gedragen sound de hele Ziggo Dome omarmt ★★★★☆

The War on Drugs in de Ziggo Dome in Amsterdam. Beeld Ben Houdijk

Halverwege het optreden denkt Adam Granduciel even terug aan het Amsterdamse podiumdebuut van zijn band The War on Drugs: Paradiso, kleine zaal, 2008. ‘We dachten: er staat vast niemand. Maar er was veel publiek. Wel veertig man.’

Nu staat hij voor 16 duizend mensen in de Ziggo Dome. In 2018 ook al, na tweemaal een volle Afas Live in Amsterdam en de Alpha op Lowlands. The War on Drugs, ooit ‘indiebandje’ uit Philadelphia, consolideert met verve de status van grote rockband die met Lost in the Dream (2014) verrassend werd verworven.

De zes Amerikanen ogen niet as een ‘Ziggo-band’. Ze staan op het podium in een prachtig kubusvormig terrarium van licht, maar verder is er geen spektakel. Geen grote gebaren of woorden. Geen visuals.

The War on Drugs staat en speelt zijn weidse indierock. Wie stelt dat er weinig afwisseling in tempo, intensiteit en sfeer is, heeft gelijk. Het klinkt als Springsteen, Petty en Dylan op de cruisecontrol, ook in vocaal timbre. Geen instrument doet iets stouts.

Saai? Het moet haast wel, maar nee: het optreden is prachtig, omdat die warme, gedragen sound de hele Ziggo Dome omarmt. Omdat Granduciel, binnen zijn comfortzone, een goede zanger is en vooral een erg goede gitarist, die continu reliëfrijke, heldere partijen speelt. Het grootse geluid wordt nooit massief. Het ademt. Sprankelt vaak.

De relatief eenvormige songcatalogus bevat veel moois, of het nou Pain (2017), Red Eyes (2014) of de titelsong van I Don’t Live Here Anymore (2021) is. De cadans verandert zelden, maar de band is zo ingespeeld dat subtiel afremmen en weer gasgeven in Under the Pressure tot een moment van hypnotische extase kan leiden.

Dat wordt weer prachtig op 3 juli, aan de plas, op Down The Rabbit Hole.